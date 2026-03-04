NBA: Tyson lidera a los Cavaliers en ausencia de Mitchell y guían al equipo a una victoria sobre los Pistons

El escolta de los Cleveland Cavaliers, Jaylon Tyson AP / Cordon Press .

Publicado por Carlos Dominguez I afp 4 de marzo, 2026

Los Cleveland Cavaliers derrotaron 113-109 a los Detroit Pistons este martes, impulsados por una sobresaliente actuación de Jaylon Tyson, quien sumó 22 puntos y cuatro asistencias en el Rocket Mortgage FieldHouse.

El duelo, que podría repetirse en un hipotético cruce de playoffs, evidenció la capacidad de los Cavaliers para tomar una ventaja de hasta 11 puntos y, sobre todo, para cerrar el encuentro en los instantes finales, algo que no habían logrado en el choque anterior entre ambos equipos.

"Es una victoria muy importante", comentó Evan Mobley. "Todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero este es un buen comienzo y debemos seguir mejorando a lo largo de la temporada".

Mobley dominó la zona pintada y fue determinante en el tramo decisivo del partido, en el que Cleveland perdió a Jarrett Allen, obligado a abandonar el juego tras recibir un golpe en la rodilla.

James Harden tuvo una actuación discreta en el tiro, acertando solo el 29% de sus lanzamientos (5 de 17), aunque contribuyó con siete asistencias y cinco rebotes.

Por el lado de Detroit, que llegaba con siete victorias en sus últimos ocho compromisos, Jalen Duren lideró la ofensiva con 24 puntos, mientras que Cade Cunningham firmó un doble-doble de 10 puntos y 14 asistencias.

Pese al tropiezo, los Pistons se mantienen en la cima de la Conferencia Este con un registro de 45-15, conservando una ventaja de cuatro juegos y medio sobre los Boston Celtics (41-20).

Los Knicks aprietan la pelea en la Conferencia Este

Los New York Knicks lograron su victoria número 40 de la temporada al imponerse 111-95 a los Toronto Raptors en el Scotiabank Arena.

El resultado, sumado a la derrota de Detroit, permite al conjunto neoyorquino recortar la desventaja a seis partidos en la pelea por el liderato de la Conferencia Este.

Todos los titulares de Nueva York terminaron con cifras de doble dígito, aunque el peso ofensivo recayó en Jalen Brunson, quien firmó 26 puntos.

"Todo comienza con la defensa", señaló Brunson. "Las cosas son más sencillas cuando el rival anota menos de 100 puntos; ellos juegan con mucha velocidad y son muy agresivos".

El rendimiento defensivo de los Knicks ha sido determinante, dejando a sus oponentes por debajo de los 100 puntos en 11 de sus últimos 19 encuentros.

Karl-Anthony Towns volvió a destacar con otro doble-doble de 21 puntos y 13 rebotes, mientras que José Alvarado sumó cinco asistencias en 17 minutos de acción.