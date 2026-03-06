NBA: los Thunder homenajearán a la comunidad hispana frente a los Nuggets

Publicado por Alejandro Baños 6 de marzo, 2026

Los vigentes campeones de la NBA, los Oklahoma City Thunder, anunciaron que celebrarán la Noche de la Herencia Hispana el próximo lunes 9 de marzo, coincidiendo con su enfrentamiento frente a los Denver Nuggets. Un duelo que se disputará en el estadio de los actuales líderes de la Conferencia Oeste, el Paycom Center de Oklahoma City.

"Los Oklahoma City Thunder celebrarán la Noche de la Herencia Hispana durante el partido del lunes 9 de marzo contra los Denver Nuggets", informó la franquicia a través de un comunicado.

El argumento de los Thunder para querer celebrar la Noche de la Herencia Hispana es reconocer "la cultura hispana", además de poner en valor el "creciente apoyo e influencia cultural de los aficionados y jugadores de la NBA en las comunidades hispanas de Estados Unidos y toda América Latina".

Tras conquistar el primer Anillo de su historia -bajo su actual denominación- la pasada temporada, este curso los Thunder no han bajado los brazos y siguen intratables, con el liderazgo del canadiense Shai Gilgeous-Alexander sobre la pista. Hasta la fecha, marchan primeros en la clasificación de la Conferencia Oeste y son la franquicia con mejor récord (49-15).