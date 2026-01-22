De Roberto Clemente a Carlos Beltrán: los 20 hispanos en el Salón de la Fama del béisbol

Publicado por Williams Perdomo 22 de enero, 2026

El puertorriqueño Carlos Beltrán, poderoso exbateador de los Mets y los Astros, fue elegido esta semana como uno de los nuevos miembros del Salón de la Fama del béisbol junto al curazoleño Andruw Jones. Con Beltrán, ya son 20 los hispanos que forman parte del museo.

Beltrán, de 48 años, recibe este reconocimiento en su cuarto año de elegibilidad por una excelsa carrera de dos décadas en las Grandes Ligas.

El cañonero ambidiestro colgó el bate en 2017, cuando conquistó su único título de Serie Mundial con los Astros de Houston, después de ser nueve veces elegido para el Juego de las Estrellas y tres veces ganador del premio Guante de Oro.

Autor de 435 jonrones y 312 robos de bases, el jardinero central se convertirá en el sexto pelotero puertorriqueño en ser inmortalizado en la institución de Cooperstown (Nueva York).

Anteriormente lo fueron sus compatriotas Roberto Clemente (1973), Orlando Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).

El Salón de la Fama anunció también a Andruw Jones como miembro de la clase de 2026, en la que ya tenía sitio asegurado el estadounidense Jeff Kent tras una votación especial del Comité de la Era Contemporánea efectuada en diciembre.

El grupo ingresará formalmente en una ceremonia que se llevará cabo el 26 de julio.

El primer pelotero de Curazao en recibir el homenaje Cinco veces All-Star y ganador de diez Guantes de Oro, Jones es el primer pelotero de Curazao en recibir este homenaje por una carrera en la que destacó con los Bravos de Atlanta, los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, entre otros equipos.



En la votación, Beltrán recibió un apoyo del 84,2% de miembros del panel de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), mientras el de Jones fue del 78,4%.

Los 20 hispanos en el Salón de la Fama de Cooperstown

