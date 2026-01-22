De Roberto Clemente a Carlos Beltrán: los 20 hispanos en el Salón de la Fama del béisbol
El puertorriqueño Carlos Beltrán, poderoso exbateador de los Mets y los Astros, fue elegido esta semana como uno de los nuevos miembros del Salón de la Fama del béisbol junto al curazoleño Andruw Jones. Con Beltrán, ya son 20 los hispanos que forman parte del museo.
Beltrán, de 48 años, recibe este reconocimiento en su cuarto año de elegibilidad por una excelsa carrera de dos décadas en las Grandes Ligas.
El cañonero ambidiestro colgó el bate en 2017, cuando conquistó su único título de Serie Mundial con los Astros de Houston, después de ser nueve veces elegido para el Juego de las Estrellas y tres veces ganador del premio Guante de Oro.
Autor de 435 jonrones y 312 robos de bases, el jardinero central se convertirá en el sexto pelotero puertorriqueño en ser inmortalizado en la institución de Cooperstown (Nueva York).
Anteriormente lo fueron sus compatriotas Roberto Clemente (1973), Orlando Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).
El Salón de la Fama anunció también a Andruw Jones como miembro de la clase de 2026, en la que ya tenía sitio asegurado el estadounidense Jeff Kent tras una votación especial del Comité de la Era Contemporánea efectuada en diciembre.
El grupo ingresará formalmente en una ceremonia que se llevará cabo el 26 de julio.
El primer pelotero de Curazao en recibir el homenaje
En la votación, Beltrán recibió un apoyo del 84,2% de miembros del panel de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), mientras el de Jones fue del 78,4%.
Los 20 hispanos en el Salón de la Fama de Cooperstown
- Roberto Clemente — Puerto Rico (1973)
- Martín Dihigo — Cuba (1977)
- Juan Marichal — República Dominicana (1983)
- Luis Aparicio — Venezuela (1984)
- Rod Carew — Panamá (1991)
- Orlando Peruchín Cepeda — Puerto Rico (1999)
- Atanasio Tany Pérez — Cuba (2000)
- José Méndez — Cuba (2006)
- Cristóbal Torriente — Cuba (2006)
- Roberto Alomar — Puerto Rico (2011)
- Pedro Martínez — República Dominicana (2015)
- Iván Rodríguez — Puerto Rico (2017)
- Vladimir Guerrero — República Dominicana (2018)
- Mariano Rivera — Panamá (2019)
- Edgar Martínez — Puerto Rico (2019)
- Minnie Miñoso — Cuba (2022)
- Tony Oliva — Cuba (2022)
- David Ortiz — República Dominicana (2022)
- Adrián Beltré — República Dominicana (2024)
- Carlos Beltrán — Puerto Rico (2026)