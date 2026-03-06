LeBron James agranda su leyenda con el récord de más tiros anotados en la historia de la NBA

Publicado por Williams Perdomo 6 de marzo, 2026

LeBron James agrandó su colección de récords al hacerse con el de más tiros anotados en la historia de la NBA durante la dura derrota de este jueves de Los Angeles Lakers ante los Denver Nuggets.

El récord de LeBron fue una de las pocas noticias positivas para los Lakers en Denver, donde cayeron 120-113 frente a un rival directo en la Conferencia Oeste.

James, que terminó con 16 puntos y 8 asistencias, escribió otra página de la historia segundos antes del final del primer cuarto, cuando anotó una canasta en suspensión a la media vuelta.

Con ese elegante tiro, King James se erigió en el jugador con más canastas anotadas en la historia, superando las 15.837 que convirtió Kareem Abdul-Jabbar.

El alero, de 41 años, no deja de acumular récords en una carrera que todavía se desconoce si concluirá a final de esta temporada.

James ya era desde febrero de 2023 el máximo anotador histórico de la NBA, tras desbancar también a Abdul-Jabbar, y es poseedor de otras marcas como la de más temporadas (23) y Juegos de las Estrellas (22) disputados.

El hito de LeBron endulzó un poco otra difícil noche para los Lakers, que vieron salir a su pívot DeAndre Ayton por una lesión de rodilla y al propio James sufrir un golpe en un codo a cuatro minutos del final.