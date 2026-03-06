Los Juegos Paralímpicos de Invierno celebran 50 años en Milán-Cortina entre deporte y tensiones políticas

Publicado por Williams Perdomo 6 de marzo, 2026

Los Juegos Paralímpicos de Invierno festejan su 50º aniversario con su edición de Milán-Cortina, que arranca este viernes con una ceremonia de apertura en Verona.

Los deportistas competirán en seis deportes diferentes, repartidos en tres sedes por el norte de Italia, del 6 al 15 de marzo.

El epicentro de estos Juegos Paralímpicos de Invierno será la exclusiva estación invernal de Cortina d'Ampezzo, en los Dolomitas, donde se disputará el curling en silla de ruedas, el paraesquí alpino y el parasnowboard.

En el Arena Santagiulia de Milán se jugará el torneo paralímpico de hockey sobre hielo, igual que en los recientes Juegos Olímpicos, mientras que para el parabiatlón y el paraesquí de fondo tienen como sede el Val di Fiemme.

Entre las figuras más destacadas del movimiento paralímpico se encuentran Oksana Masters y Brenna Huckaby, dos atletas estadounidenses que continúan acaparando titulares por sus logros deportivos y su impacto dentro y fuera de la competición.

Masters es una atleta paralímpica que compite tanto en Juegos de verano como de invierno. A lo largo de su carrera ha participado en disciplinas como el remo y el ciclismo adaptado, además del parabiatlón. En esta última especialidad logró uno de sus mayores éxitos recientes al ganar dos medallas de oro en la categoría sentada en 2022, consolidándose como una de las deportistas más versátiles del deporte paralímpico.

Huckaby, por su parte, es una de las grandes referentes del snowboard adaptado. La estadounidense es tres veces campeona en esta disciplina y también destaca por su labor fuera de las pistas como activista por los derechos de las personas con discapacidad. Su trayectoria ha sido reconocida en los premios ESPY Awards, donde ha sido nombrada dos veces mejor atleta estadounidense con discapacidad.

Estreno de El Salvador



Entre las figuras a seguir en el evento se encuentra el parasnowboarder británico Davy Zyw, que se convertirá en el primer hombre con esclerosis lateral amiotrófica en competir en los Juegos Paralímpicos.

La doble campeona paralímpica de triatlón en los Juegos de verano Lauren Parker debutará en la versión invernal del evento representando a Australia en parabiatlón y paraesquí de fondo.

Por su parte, los paraesquiadores de fondo salvadoreños David Chávez y Jonathan Arias harán historia al convertirse en los primeros deportistas de su país en unos Juegos de Invierno, ya sean Olímpicos o Paralímpicos.