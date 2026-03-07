Japón, EEUU y Dominicana muestran su poder en sus estrenos en el Clásico Mundial

Shohei Ohtani, durante el triunfo de Japón frente a Taiwán en el Clásico Mundial AP / Cordon Press .

Publicado por Víctor Mendoza 7 de marzo, 2026

(AFP) Japón, Estados Unidos y República Dominicana lucieron el viernes sus etiquetas de favoritos en el Clásico Mundial de béisbol con triunfos rotundos comandados por sus superestrellas.

Shohei Ohtani, el gran ícono actual de este deporte, no perdió tiempo en dejar su huella en la paliza japonesa 13x0 ante Taiwán.

El astro de los Dodgers de Los Ángeles firmó un descomunal Grand Slam, un jonrón de cuatro carreras, que envió a la lona a su rival.

Los Samurais, vigentes campeones del principal torneo de selecciones, lograron 10 anotaciones en ese inning para festejar el primer triunfo junto a sus 44.000 aficionados de Tokio.

En la capital japonesa, una las cuatro sedes de la primera fase del torneo, la acción ya había arrancado el jueves. Australia, que ha prevalecido en sus dos partidos, lidera el Grupo C por delante de Japón y Corea del Sur, con un triunfo cada uno.

Taiwán (1-2) y República Checa (0-3) parecen condenados a la eliminación.

EEUU no pasó apuros; Dominicana sufrió

Estados Unidos, con todas sus estrellas alistadas para desbancar del trono a Japón, venció 15x5 en Houston a una Brasil que dejó una buena impresión gracias a varios jóvenes hijos de expeloteros.

Lucas Ramírez, hijo de la superestrella dominicana de Grandes Ligas Manny Ramírez, deslumbró conectando dos jonrones para el país de su madre.

Joseph Contreras, hijo del lanzador All Star José Contreras, maravilló también a sus 17 años frente a algunos de los mejores bateadores del mundo, incluido Aaron Judge, triple MVP (Jugador Más Valioso) de Las Mayores.

Del trío de favoritos, República Dominicana fue el que más sudó en el arranque de su duelo ante Nicaragua, saldado finalmente con un abultado 12x3.