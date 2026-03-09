Las acciones suben y el petróleo cae tras los comentarios de Trump de que la guerra con Irán avanza rápido

Publicado por Sabrina Martin 9 de marzo, 2026

Los mercados financieros estadounidenses terminaron la jornada de este lunes con una importante recuperación después de una jornada marcada por fuertes oscilaciones. Las acciones repuntaron y los precios del petróleo retrocedieron luego de que el presidente Donald Trump señalara que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán está “más adelantada de lo previsto” y prácticamente terminada.

Las declaraciones ayudaron a reducir parte de la incertidumbre que había sacudido a los mercados desde la madrugada, cuando los inversionistas reaccionaban con cautela ante el posible impacto del conflicto en el suministro mundial de energía.

El petróleo se dispara y luego retrocede

La volatilidad comenzó incluso antes de la apertura de Wall Street. Durante el domingo por la tarde, el crudo estadounidense llegó a dispararse hasta casi 120 dólares por barril, reflejando la preocupación del mercado por el conflicto en Medio Oriente.

El referente mundial, Brent crude, también se acercó a ese nivel durante la noche, alcanzando su punto más alto desde 2022.

A lo largo del lunes los precios comenzaron a estabilizarse. El crudo estadounidense llegó a cotizar alrededor de 95 dólares por barril durante la tarde, mientras que el Brent alcanzó cerca de 98,96 dólares en su precio de liquidación diaria.

Sin embargo, tras los comentarios de Trump el petróleo cayó con fuerza hacia el final de la jornada. A las 16:00 (hora del este), el crudo estadounidense se situaba alrededor de 86,47 dólares por barril, mientras que el Brent caía hasta aproximadamente 89,58 dólares.

La caída del petróleo ayudó a aliviar la presión sobre los mercados financieros, ya que los inversionistas temen que un aumento prolongado en los precios de la energía pueda impulsar la inflación y afectar el crecimiento económico.

La bolsa pasa de fuertes pérdidas a ganancias

Los principales índices comenzaron el día con fuertes pérdidas, reflejando el nerviosismo global.

El Dow Jones Industrial Average llegó a caer hasta 886 puntos durante las primeras operaciones, pero posteriormente logró recuperarse y cerrar con una ganancia de 239 puntos, equivalente a un 0,5 %.

El repunte fue más amplio en otros índices. El S&P 500 terminó la jornada con un avance del 0,83 %, mientras que el Nasdaq Composite subió un 1,38 %, recuperándose también de pérdidas registradas durante la mañana.

El G7 considera liberar reservas de petróleo Otro elemento que influyó en la evolución del mercado fue la respuesta de las principales economías industrializadas. Tras una reunión extraordinaria del G7, el ministro de finanzas de Francia afirmó que los países del grupo están preparados para liberar reservas estratégicas de petróleo si fuese necesario para estabilizar el mercado energético mundial.

Nerviosismo en los mercados globales

La incertidumbre también se reflejó en otros mercados financieros. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 4,2 % durante la jornada antes de retroceder cerca del 4,1 %, mientras que el dólar terminó el día a la baja.

Horas antes, los mercados asiáticos habían registrado caídas pronunciadas. El índice de referencia de Corea del Sur cayó alrededor de un 6 %, mientras que el Nikkei 225 de Japón retrocedió aproximadamente un 5 %.

El domingo por la noche, Trump ya había advertido que un aumento temporal en los precios del petróleo podría ser inevitable. Según el presidente, pagar más por la energía a corto plazo es “un precio muy pequeño a pagar” si contribuye a neutralizar la amenaza nuclear de Irán.