Macklemore, Ed Sheeran y la polémica por Gaza: qué pasó y por qué cuatro artistas abandonaron la gira

Publicado por VozMedia Staff 15 de septiembre, 2026

La gira 'Loop Tour' de Ed Sheeran quedó envuelta en una creciente controversia después de que cuatro artistas que participaban en el espectáculo abandonaran la gira en solidaridad con Macklemore, quien fue apartado de las fechas restantes en Estados Unidos luego de realizar declaraciones a favor de la causa palestina durante un concierto en Nueva Jersey. El rapero afirmó que los propietarios de varios estadios presionaron para que fuera removido, mientras que Sheeran negó haber tomado esa decisión y dijo que la medida fue de la promotora.

Luego de que Macklemore denunciara públicamente que había sido retirado del tour, el cantante irlandés Aaron Rowe, la banda irlandesa Beoga, el grupo danés Lukas Graham y FINNEAS, hermano y colaborador de Billie Eilish, anunciaron sus respectivas salidas.

Beoga incluso publicó un comunicado en el que condenaron el "silenciamiento" de Macklemore "por parte de los grupos de presión sionistas". "Somos una banda tradicional irlandesa que nunca nos imaginamos tocando en estadios de ese tamaño, y no dejamos pasar esa oportunidad. Somos amigos de Ed desde hace más de 10 años y seguiremos siéndolo. Creemos en el diálogo como medio para mejorar la difícil situación del pueblo palestino", añadió la banda.

Por su parte, Rowe publicó lo siguiente en sus redes sociales: “No tomo esta decisión a la ligera. Ed ha sido un amigo para mí y ha cambiado mi vida; nunca podré agradecerle lo suficiente por ello. Pero como irlandeses, sabemos muy bien lo que significan el genocidio, la hambruna forzada y la ocupación violenta”.

En cuanto a Sheeran, afirmó haber intentado encontrar una solución que permitiera a Macklemore permanecer en la gira, pero finalmente no lo logró. “La retirada de Macklemore de la gira fue decisión del promotor, no mía. El contrato de Macklemore para la gira era con el promotor, no conmigo. Nunca defraudaría a los fans que habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de la gira ni a los otros artistas de apoyo y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida", aseguró el británico.

¿Qué pasó?

El conflicto comenzó el pasado 4 de septiembre, cuando Macklemore abrió los dos conciertos de Sheeran en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Durante su presentación, el rapero habló sobre la situación de los palestinos en Gaza y utilizó la frase "Free Palestine".

Después del concierto comenzaron las críticas contra Macklemore. La Anti-Defamation League (ADL) cuestionó públicamente sus declaraciones e incluso la cantante Pink reposteó en sus redes sociales una publicación con la consigna 'StopAntisemitism', que cuestionaba las declaraciones del rapero en Nueva Jersey.

El 14 de septiembre, Macklemore confirmó que había sido apartado de las ocho fechas restantes de la gira estadounidense. El rapero aseguró que había mantenido varias conversaciones con Sheeran durante la semana y señaló al empresario Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium, como una de las personas que presionaron para impedir su participación.

Tras las declaraciones de Macklemore, la empresa promotora de la gira estadounidense de Sheeran, Messina Touring Group, confirmó que varios estadios le hicieron saber que no permitirían la actuación de Macklemore debido a sus comentarios.

La respuesta de Robert Kraft

En cuanto a Kraft, acusó al rapero de tener un historial de retórica "antisemita" y confirmó que intervino para impedir que Macklemore actuara en el Gillette Stadium el 25 y 26 de septiembre. En un comunicado, aseguró que el estadio no serviría como "plataforma para el discurso de odio".

"Basándonos en las acciones recientes de Macklemore, el material compartido desde el escenario durante los conciertos de Ed Sheeran en Nueva Jersey y un historial más amplio de retórica e imágenes antisemitas que consideramos profundamente ofensivas y hirientes para la comunidad judía, determinamos que su participación en los conciertos del 25 y 26 de septiembre en el Estadio Gillette cruzaría esa línea", señaló el empresario.

"Esta decisión no tiene como objetivo minimizar el sufrimiento de palestinos inocentes ni negar a nadie el derecho a defender su causa. Su dolor y su pérdida son reales. Pero esa defensa no debe hacerse a costa de la comunidad judía ni ocultar la responsabilidad de Hamás, una organización designada como terrorista por Estados Unidos y a nivel mundial, cuyas horribles acciones han causado un sufrimiento inconmensurable tanto a palestinos como a israelíes”, añadió.

Macklemore defendió sus declaraciones: "No hay una posición neutral entre el opresor y el oprimido"

Tras la confirmación de su salida, el rapero rechazó las acusaciones de antisemitismo y defendió sus declaraciones a la comunidad palestina.

A través de un largo descargo en su cuenta de Instagram, Macklemore sostuvo que su mensaje estaba dirigido contra las acciones del Gobierno israelí y no contra los judíos.

Macklemore también reveló que Sheeran le dijo que sus palabras y acciones en Nueva Jersey habían resultado hirientes para algunas de las personas con las que había hablado. No obstante, el rapero sostuvo que Sheeran estaba intentando mantener su habitual posición apolítica y que él no podía ser neutral.

“No hay una posición neutral entre el opresor y el oprimido. Cuando un bando cuenta con las bombas y el apoyo financiero y militar ilimitado de Estados Unidos, negarse a tomar partido no te deja en el medio”, sentenció.