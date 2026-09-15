La falsa narrativa sobre la islamofobia tras el 11-S legitima el antisemitismo

15 de septiembre, 2026

El 25.º aniversario de los atentados terroristas contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 ya ha pasado. A pesar de las críticas y las peticiones de muchas de las familias de las víctimas, así como de otras personas, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani asistió a la ceremonia celebrada en la Plaza Conmemorativa del 11-S, en lo que fue la Zona Cero aquel terrible día. Tras varios días de enorme atención centrada en la conmemoración de los atentados, los medios de comunicación y la clase política pasaron rápidamente a otros temas y crisis de actualidad.

Pero antes de que este momento se desvanezca en el recuerdo, merece la pena hacer una pausa y reflexionar sobre cómo la comprensión de este acontecimiento histórico no solo influye en la forma en que el mundo concibe el 11-S y sus consecuencias. Igualmente importante, si no más, es la capacidad de los principales medios de comunicación liberales, los líderes de opinión y los políticos para dar forma a la narrativa al respecto, orientando el discurso sobre los retos actuales que deberían estar —pero a menudo no lo están— vinculados aamenaza que representaron los atentados.

¿Quiénes son las verdaderas víctimas del 11-S?

Tomemos, por ejemplo, la página de inicio de The New York Times del viernes 11 de septiembre. Entre sus noticias destacadas figuraban los siguientes artículos: "La islamofobia marcó a una generación de neoyorquinos musulmanes" y "Ante la islamofobia, Mamdani mantiene la atención en las víctimas del 11-S".

Como señaló el comentarista conservador Ben Shapiro en una entrada que describía los sentimientos de muchos: "Si fueras un extraterrestre que aterrizara en la Tierra esta mañana y leyeras los titulares principales de la página web del NYT, supondrías inmediatamente que el 11-S fue un ataque contra los musulmanes".

Esas noticias no fueron las únicas que publicó el periódico ese día sobre el aniversario, algunas de las cuales se referían a las víctimas reales de los terroristas de Al Qaeda, responsables del asesinato de las 2.977 personas en el World Trade Center, en el Bajo Manhattan, en el Pentágono, en Washington, y en un campo de Shanksville, Pensilvania. Aun así, el comentario de Shapiro caracterizó acertadamente la forma en que gran parte de la élite intelectual del país prefiere pensar sobre el 11-S.

Puede que estén dispuestos a reconocer que los crímenes cometidos aquel día fueron obra de Al Qaeda, una organización terrorista islamista. Pero una vez reconocido ese hecho básico —muchos teóricos de la conspiración de la extrema izquierda y la extrema derecha prefieren, por supuesto, culpar a los judíos de esta y de todas las demás calamidades mundiales—, prefieren tratar los atentados como si no estuvieran relacionados con las creencias islamistas sobre la necesidad de la yihad contra Occidente. Tampoco señalan que esas ideas cuentan con el apoyo de cientos de millones de musulmanes en todo el mundo, aunque algunos sostengan que la mayoría de los 1.900 millones de creyentes islámicos del mundo no las comparten.

Más concretamente, han seguido tratando a los musulmanes como si fueran las principales víctimas de los atentados del 11-S debido a una supuesta reacción contra ellos, lo que avivó la ola de islamofobia a la que el Times hace referencia en sus artículos.

El periódico, al igual que gran parte de la prensa generalista, trata esta reacción como si fuera un hecho obvio que puede afirmarse sin necesidad de demostrarlo. De hecho, llevan haciéndolo durante la mayor parte de las dos últimas décadas. Pero, como señalé por primera vez en octubre de 2010 en la revista Commentary, la afirmación de que los musulmanes estadounidenses fueron objeto de una discriminación o violencia generalizada y/o sistemática es simplemente un mito. En aquel momento, el bulo sobre una reacción violenta tras el 11-S se utilizó para respaldar una iniciativa destinada a construir un centro comunitario musulmán y una mezquita en el emplazamiento de uno de los edificios destruidos en la catástrofe del World Trade Center.

El fallido intento de construir ese centro y esa mezquita tenía su origen en el deseo de darle la vuelta a la narrativa sobre los atentados terroristas para centrarse en el sufrimiento de los musulmanes, en lugar de en las personas asesinadas por Al-Qaeda o la guerra generacional que los islamistas estaban librando contra Occidente. Aunque nunca se construyó, los partidarios de este proyecto lograron algo más importante: contribuyeron a marcar la pauta de los comentarios de los medios de comunicación sobre la islamofobia, tanto en aquel momento como desde entonces, al tiempo que restaban importancia a la verdad sobre el islamismo.

Un mito promovido por partes interesadas

Señalar esto no significa negar que haya habido algunos ejemplos de prejuicios o un aumento de los delitos de odio denunciados contra los musulmanes tras el 11-S. Pero la mayoría eran casos aislados y no se basaban en pruebas objetivas. De hecho, los estudios que a menudo se citan para respaldar estas afirmaciones son obra de grupos financiados por donantes de izquierdas cuyo objetivo es presentar a Estados Unidos como un país islamófobo. Otros, como el Bridge Institute de la Universidad de Georgetown, fueron creados y financiados por Catar, el principal patrocinador de los Hermanos Musulmanes.

Estudios más objetivos, como las estadísticas del FBI sobre delitos de odio estadísticas, apuntan a una conclusión muy diferente. Muestran un enorme aumento de los delitos de odio por motivos religiosos en los últimos 25 años. Sus víctimas, sin embargo, son los judíos, no los musulmanes. Aunque representan menos del 2 % de la población estadounidense, los delitos de odio denunciados contra los judíos han constituido sistemáticamente la abrumadora mayoría de este tipo de delitos en Estados Unidos.

Los responsables del Gobierno de EE UU, empezando por el presidente George W. Bush, quien insistía repetidamente —de forma ridícula— en que el islam era "una religión de paz", hicieron todo lo posible por desvincular a Al Qaeda (y posteriormente a sus sucesores y compañeros islamistas, como el Estado Islámico, Hamás y Hezbolá) de las ideas musulmanas normativas. Al mismo tiempo, la cultura popular estadounidense también evitó en general las representaciones de terroristas musulmanes en películas y series de televisión, así como las reflexiones sobre cómo se inspiraban en su fe, por miedo a dar legitimidad a los prejuicios.

Esto encajaba a la perfección con la forma en que los progresistas imponían nuevas doctrinas sobre la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de asentamiento en el ámbito académico estadounidense durante ese mismo período. Esto llevó a que toda una generación fuera adoctrinada con ideas tóxicas que tildaban a los musulmanes de pueblos del Tercer Mundo que siempre eran víctimas del imperialismo y el racismo "blancos", independientemente de sus propias acciones. Al mismo tiempo, los judíos y el Estado de Israel eran retratados falsamente como opresores "blancos" que siempre estaban en el lado equivocado, incluso cuando —como durante los atentados terroristas árabe-palestinos liderados por Hamás en las comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023— eran víctimas de atrocidades, torturas, violaciones, secuestros y asesinatos.

Doctrinas radicales frente a los hechos

Si bien estas obsesiones radicales exacerbaron las divisiones raciales en Estados Unidos, llevaron a la mayoría de las élites intelectuales a dar por sentado que los estadounidenses eran islamófobos, al tiempo que daban vía libre a un auge sin precedentes del antisemitismo, especialmente tras el 7 de octubre.

Pero, como deja claro el relato del *Times* sobre la difícil situación de Mamdani como víctima de la islamofobia, la mayor parte de lo que se engloba bajo la rúbrica de esa forma de prejuicio es, en realidad, algo muy diferente.

Si muchos neoyorquinos y otras personas critican a Mamdani, no es porque odien a los musulmanes. Es porque entienden que se trata de alguien que ha dedicado su carrera a apoyar a los islamistas y a buscar la destrucción del único Estado judío del planeta. Lo mismo se aplica a otras supuestas víctimas contemporáneas de la islamofobia, como el Dr. Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Míchigan.

De hecho, la organización más citada por los medios de comunicación liberales como autoridad en materia de islamofobia —el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR)— se fundó como grupo de fachada para recaudar fondos para Hamás y es culpable de difundir el odio hacia los judíos. La mayor parte de lo que el CAIR tilda de "islamofobia" no es más que señalar los prejuicios contra los judíos y ejemplos de antipatía hacia la civilización occidental que emanan de la comunidad musulmana.

Y lejos de que tales opiniones queden relegadas a los márgenes donde habitan los grupos de odio, han sido incorporadas a la corriente dominante por la prensa corporativa, así como por la antigua Administración Biden, que elaboró una "Estrategia Nacional para Combatir la Islamofobia y el Odio Antiárabe" siguiendo el ejemplo de CAIR. Igual de impactante fue la disposición de Biden a incluir al CAIR como asesor en su confuso e ineficaz esfuerzo por combatir el antisemitismo.

Si una generación de musulmanes se considera a sí misma víctima, no es porque haya sido objeto de una campaña de odio y violencia en Estados Unidos. Es porque se les ha enseñado —al igual que a tantos otros de sus compatriotas estadounidenses— que su país es irremediablemente racista. Puede que nieguen que sean ellos quienes difunden el odio. Pero no se puede negar su participación generalizada en la difusión de prejuicios e intolerancia contra los judíos e Israel, ni en la organización de manifestaciones a favor de Hamás en los campus universitarios y en las calles de las ciudades estadounidenses tras el 7 de octubre. Sin embargo, dado que sus prejuicios han sido validados por quienes se centran en la islamofobia mientras ignoran el antisemitismo, siguen señalando el 11-S como si fueran ellos quienes sufrieron una injusticia aquel día y desde entonces.

El impulso de oponerse a todas las formas de prejuicio es loable. Sin embargo, una de las principales razones por las que el antisemitismo está fuera de control en Estados Unidos es que a quienes lo difunden se les ha concedido, en gran medida, carta blanca para hacerlo debido a las mentiras sobre Estados Unidos tras el 11-S y a las doctrinas de izquierda sobre la raza. La creencia de que los judíos e Israel son intrínsecamente malvados y culpables de crímenes horribles como el "genocidio" y el "apartheid" solía ser compartida únicamente por quienes se movían en los pantanos febriles de la política estadounidense, tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha. Pero ahora, publicaciones como el Times dan crédito habitualmente a esas calumnias sangrientas.

Al tratar el mito de la reacción violenta como un hecho y presentar a Mamdani —un político cuya carrera entera se ha dedicado a difundir calumnias sangrientas contra el Estado judío— como una víctima del prejuicio en lugar de como un incitador al odio, medios como el Times no solo se equivocaron en la noticia sobre el aniversario del 11-S. Lamentablemente, esto se ha convertido en parte de la mentalidad que ha permitido que el antisemitismo estadounidense se agrave y se generalice.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS. Síguelo en: @jonathans_tobin.

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