Al menos cuatro muertos en una serie de apuñalamientos en Luisiana

Publicado por Williams Perdomo 13 de septiembre, 2026

Al menos cuatro personas murieron y un menor permanece en estado crítico tras una serie de apuñalamientos ocurrida el sábado por la noche en Houma, Luisiana. Las autoridades buscan a una persona de interés en el caso.

Según informó el New York Post, agentes de la Oficina del Sheriff de la parroquia de Terrebonne encontraron varias víctimas fallecidas en viviendas cerca de la cuadra 200 de Ashland Drive. También localizaron a un menor con heridas de arma blanca, que fue trasladado a un hospital en estado crítico.

El medio identificó a Kaegan Jude Solet, de 47 años y residente de Houma, como persona de interés en la investigación. La localidad se encuentra a unas 63 millas de Nueva Orleans.

El New York Post informó de que Solet ha sido arrestado varias veces durante la última década en relación con distintos apuñalamientos, incluido uno mortal, pero no ha sido condenado en esos casos. En 2019 fue acusado del asesinato de Kemple Paul Scott Lovell, un hombre sin hogar hallado muerto con varias heridas de arma blanca en Houma. Meses después, un gran jurado decidió no presentar cargos por falta de pruebas suficientes.

En diciembre de 2019, Solet también fue acusado de intento de asesinato en segundo grado por el ataque a una mujer en un motel de Houma. Fue declarado no culpable en noviembre de 2023.