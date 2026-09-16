Sin sorpresas, Delaware pone punto final al calendario de primarias

Publicado por Joaquín Núñez 15 de septiembre, 2026

Delaware cerró el calendario de primarias electorales de cara a las elecciones de medio término. El First State fue el último en elegir a sus candidatos de cara a noviembre, en las carreras al Senado y a la Cámara de Representantes.

Sin sorpresas, Chris Coons ganó la nominación demócrata al Senado. El senador obtuvo el 78% de los votos, muy por encima de Jeff Appelhans (10%) y Mary Louve (7,5%. De esta manera, el demócrata se encaminó a ganar un tercer mandato completo en la Cámara Alta. La última vez que un republicano ganó una elección al Senado en Delaware fue en 1994 de la mano de Bill Roth.

"Gracias a todos los voluntarios y donantes de base que apoyaron esta campaña, y a todos los demócratas que se postularon para un cargo público en Delaware. Este momento nos exige a todos, y me enorgullece estar en esta lucha junto a ustedes", celebró el senador en sus redes sociales tras la victoria.

Coons, de 63 años, ganó en 2010 una elección especial al Senado en Delaware para completar el mandato de Joe Biden, que había renunciado a su escaño en enero de 2009 para asumir como vicepresidente de Barack Obama. Biden fue reemplazado temporalmente por Ted Kaufman. Coons fue reelecto en 2014 y 2020.

En noviembre, el demócrata enfrentará al republicano y anestesiólogo Michael Katz, quien sirvió como demócrata en el Senado estatal de Delaware entre 2009 y 2013. Katz ganó las primarias republicanas con el 77% de los votos, superando al veterano John Shulli, que obtuvo el 22%.

En las primarias para el único escaño de Delaware en la Cámara de Representantes, la titular Sarah McBride se impuso sin oposición en las primarias demócratas. McBride es la primera persona abiertamente transgénero elegida para el Congreso.

Del lado republicano, Joseph Arminio derrotó al exdemócrata Earl Cooper y al excandidato John Whalen. Arminio ganó con el 48% de los votos frente al 32% de Whalen y el 22% de Cooper, quien contaba con el respaldo del Partido Republicano de Delaware.

El presidente Donald Trump no respaldó candidatos en Delaware.