Trump nomina a Wesley Hunt como embajador en Arabia Saudita: quién es el congresista que estuvo en el país cuando EEUU mató a Bin Laden

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump nominó el lunes al representante Wesley Hunt, republicano por Texas, como embajador de Estados Unidos ante Arabia Saudita.

La designación llega apenas meses después de que Hunt sufriera una dura derrota en la apretada primaria republicana al Senado por Texas, y se suma a una tanda de 40 nominaciones enviadas ese mismo día al Senado, a menos de dos meses de las elecciones de medio término que definirán el control del Congreso.

Hunt, congresista en su segundo mandato, además de ser un aliado del presidente tiene un historial con el reino saudí.

Antes de llegar al Congreso, fue capitán del Ejército y estuvo desplegado en dos ocasiones en Arabia Saudita como oficial de enlace diplomático. Según reportó The Texas Tribune, el propio Hunt relató durante su campaña que se encontraba en el país cuando el gobierno estadounidense mató a Osama bin Laden en 2011, y que no fue a trabajar durante dos semanas tras dicho operativo "por temor a simpatizantes de bin Laden en Arabia Saudita y en Riad que posiblemente podrían haber apuntado contra las fuerzas de la coalición estadounidense".

A su vez, su vínculo con el presidente Trump ya lleva años. Hunt respaldó al entonces expresidente apenas semanas después de que lanzara su campaña de reelección en 2022, y en 2024 tuvo un espacio para hablar en la Convención Nacional Republicana como vocero de su campaña. Tras conocer la nominación, el congresista agradeció la oportunidad al mandatario.

"Cada capítulo de mi vida ha reforzado la misma convicción: Estados Unidos vale la pena defenderlo", escribió en X. "Ahora he sido llamado a servir a nuestro país una vez más. Gracias, presidente Trump, por este honor".

Y es que el cargo de embajador ante el reino saudí, una cartera importante, puede ser un salvavidas político para Hunt, quien había apostado su futuro político a una candidatura al Senado con pocas chances de éxito, enfrentándose al senador John Cornyn y al fiscal general Ken Paxton en una primaria que buscaba capturar a votantes más conservadores que Cornyn que, al mismo tiempo, desconfiaban del historial ético de Paxton.

El establishment republicano en Washington respaldó con firmeza a Cornyn, y la elección de marzo terminó forzando una segunda vuelta entre Paxton y Cornyn, dejando a Hunt en un lejano tercer lugar con apenas el 13,5% de los votos.

Trump se mantuvo al margen durante buena parte de esa contienda. Hunt había aclarado en su momento que el propio presidente no le pidió ni que se postulara ni que se mantuviera fuera de la carrera. Recién en la última semana antes de la segunda vuelta, Trump le dio su respaldo público a Paxton, quien terminaría derrotando a Cornyn de forma contundente en mayo.

La nominación de Hunt se produce en un contexto delicado para la relación entre Washington y Riad. Trump ha convertido el vínculo con Arabia Saudita en una prioridad de su segundo mandato, recibiendo en la Casa Blanca al príncipe heredero Mohammed bin Salman en 2025 y cerrando distintos acuerdos comerciales con el reino. Sin embargo, según reportó Politico, la designación llega mientras se reavivan las tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes respaldados por Irán, y en medio de las disrupciones que la guerra en Irán ha generado sobre la capacidad saudita de exportar petróleo.

El puesto de embajador en Riad quedó vacante tras la salida de Michael Ratney, designado por el entonces presidente Joe Biden, quien se mantuvo en el cargo hasta enero de 2025. Desde entonces, la embajada ha sido cubierta de manera interina. Durante el primer mandato de Trump, el cargo estuvo en manos de John Abizaid, general retirado del Ejército y excomandante del Comando Central de Estados Unidos.

Ahora la designación de Hunt deberá pasar por la confirmación del Senado, un trámite que podría complicarse por el calendario legislativo, ya que a la Cámara Alta le quedan apenas dos semanas de sesiones antes del día de las elecciones.