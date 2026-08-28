El gran homenaje de Tennessee a Dolly Parton: buscan ponerle su nombre al aeropuerto de Nashville

Publicado por Joaquín Núñez 28 de agosto, 2026

Bill Lee, gobernador de Tennessee, anunció un acuerdo para renombrar el Aeropuerto Internacional de Nashville (BNA) en honor a Dolly Parton. El gobernador republicano comunicó la noticia apenas días después del fallecimiento de la legendaria artista country y señaló que sería "un tributo perdurable a su legado imborrable" para "las generaciones de personas a las que inspiró en todo Tennessee y en todo el mundo".

En la tarde del viernes, Lee confirmó que se comunicó con el equipo de Parton para plantear la propuesta. Según el gobernador, sus representantes agradecieron la iniciativa y se mostraron dispuestos a continuar las conversaciones sobre el posible homenaje.

A través de un comunicado, el gobernador defendió el posible cambio de nombre argumentando que sería una forma apropiada de reconocer el legado de Parton y su vínculo con Tennessee, especialmente en un aeropuerto que funciona como una de las principales puertas de entrada al estado y a Nashville, la denominada 'Music City'.

Ahora, la propuesta deberá ser analizada por la Metropolitan Nashville Airport Authority (MNAA), el organismo encargado de administrar BNA. La autoridad tiene previsto abordar tanto la iniciativa del gobernador como sus propias reglas sobre la denominación del aeropuerto durante una reunión el próximo 17 de septiembre.

"La extraordinaria vida de Dolly Parton está entretejida para siempre en el tejido de nuestro estado. Desde su hogar rural en las montañas del este de Tennessee hasta los escenarios de todo el mundo, Dolly llevó consigo el espíritu de los tennesianos , expresó el gobernador Lee.

"En un lugar donde Tennessee le da la bienvenida al mundo, es muy apropiado que el Aeropuerto Internacional de Nashville lleve el nombre de la hija predilecta de nuestro estado y reciba a los viajeros con el legado perdurable de la música, la generosidad, la fe y la bondad de Dolly", añadió.

Parton murió el pasado 25 de agosto a los 80 años, después de una breve batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su equipo, que señaló que la cantante falleció rodeada de sus seres queridos en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center. Parton dejó una carrera de casi siete décadas como cantante, compositora, actriz y filántropa, con éxitos como 'Jolene' y 'I Will Always Love You'.