La casa de la infancia de Donald Trump en Nueva York se vende por 1,93 millones de dólares

Publicado por Williams Perdomo 13 de septiembre, 2026

La vivienda en la que el presidente Donald Trump pasó sus primeros años fue vendida por 1,93 millones de dólares, después de una renovación integral de ocho meses que costó más de 500.000 dólares.

Según informó el New York Post, el inmueble de estilo Tudor, ubicado en el barrio de Jamaica Estates, en Queens, fue adquirido por el promotor inmobiliario Tommy Lin en 2025 por 835.000 dólares. La operación más reciente fue confirmada al diario por Joe Zhu, agente inmobiliario de RE/MAX Edge.

El precio final de venta quedó 70.000 dólares por debajo de los 1,99 millones que se pedían por la propiedad. La cifra supone también cerca de 1,1 millones de dólares más de lo que Lin pagó por la casa antes de realizar las obras.

Una renovación de más de medio millón de dólares

La vivienda, construida en 1940 por Fred Trump, padre del presidente, tiene aproximadamente 288 metros cuadrados, cinco habitaciones y cuatro baños.

Cuando Lin la compró, la propiedad llevaba años desocupada y presentaba daños provocados por la rotura de una tubería y la presencia de moho. Según el New York Post, el inmueble también había sido ocupado por una colonia de gatos callejeros.

La reforma incorporó una cocina de estilo profesional, suelos de espiga y baños renovados, mientras se conservó la fachada de estilo Tudor.

La casa volvió inicialmente al mercado por 2,3 millones de dólares. Posteriormente fue retirada y publicada de nuevo, hasta que su precio quedó por debajo de los dos millones de dólares y encontró comprador durante el verano.