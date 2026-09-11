DeSantis presenta los nuevos estándares educativos sobre la historia del comunismo en Florida y destaca la mejora en los resultados de Cívica e Historia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de septiembre, 2026

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la implementación de los nuevos estándares estatales sobre la Historia del Comunismo, que según su oficina representan el programa más completo del país sobre esta materia.

Los nuevos lineamientos, según detalla su informe, buscan que los estudiantes reciban una instrucción integral sobre la historia y el impacto global del comunismo, al mismo tiempo que se refuerza la importancia de la libertad individual y los principios constitucionales de Estados Unidos.

"Con el inicio del nuevo año escolar, los nuevos estándares educativos sobre la Historia del Comunismo de Florida garantizan que los estudiantes reciban una instrucción integral sobre la realidad histórica del comunismo", escribió DeSantis en ‘X’. "Gracias a la legislación que firmé, todos los estudiantes de secundaria ahora están obligados a aprender sobre el daño que esta ideología ha causado en todo el mundo y sobre las experiencias de quienes sufrieron bajo regímenes comunistas".

El gobernador agregó: "Es nuestro deber asegurarnos de que la próxima generación entienda la verdad sobre el comunismo, para que sean menos susceptibles a las falsas promesas de los 'socialistas' que buscan subvertir nuestra forma de vida al servicio de una agenda radical y peligrosa".

Los nuevos estándares se suman a una serie de medidas que Florida viene implementando desde 2022, cuando DeSantis firmó la Ley HB 395, que estableció el Día de las Víctimas del Comunismo y exigió que las escuelas secundarias incluyeran instrucción sobre los regímenes comunistas y sus víctimas. En 2024, el gobernador firmó la Ley SB 1264, que amplió la instrucción obligatoria sobre la historia y el impacto global del comunismo, y en 2025 la Junta Estatal de Educación aprobó los nuevos estándares, que ya se incorporaron a varias materias de estudios sociales.

El estado también creó los programas "Retratos de Patriotismo" e "Historias de Inspiración", orientados a incluir testimonios directos de víctimas de gobiernos comunistas dentro de los materiales educativos, y estableció el Instituto para la Libertad en las Américas en Miami Dade College, en colaboración con el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida (FIU). Además, se destinaron fondos para restaurar y preservar la histórica Torre de la Libertad de Miami, símbolo del refugio que encontraron los cubanos que huyeron del régimen castrista.

Junto con estas iniciativas, Florida también amplió su inversión en educación cívica. El estado destinó $162 millones a este rubro desde kindergarten hasta el grado 12, implementó nuevos estándares y guías de instrucción en cívica y gobierno, y ya son más de 22.000 los maestros que completaron el programa de certificación "Civics Seal of Excellence", que otorga un estipendio de $3.000. La Iniciativa de Cívica y Debate de Florida, por su parte, pasó de menos de 60 equipos en 11 distritos escolares a más de 350 equipos en todo el estado, y un número récord de 748 estudiantes participó en el más reciente campeonato del programa.

Según los datos difundidos por la oficina del gobernador, estos esfuerzos coincidieron con los mejores resultados registrados hasta ahora en las evaluaciones estatales de Cívica e Historia de Estados Unidos: un 76% de los estudiantes obtuvo un puntaje igual o superior al nivel de su grado en Cívica, seis puntos porcentuales más que en 2025, mientras que en Historia de EEUU la cifra llegó al 73%, tres puntos más que el año anterior.