Debate Voz News I Elecciones de medio término: ¿Quién podrá quedarse con el voto hispano entre demócratas y republicanos?

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de septiembre, 2026

El voto hispano se convirtió este martes en el centro de un intenso debate en Voz News entre el analista demócrata Marco André Frieri y el analista republicano Art Estopiñán, quienes confrontaron sus posiciones sobre la economía, la inmigración y el rumbo ideológico de ambos partidos de cara a las elecciones de medio término. El debate fue conducido por Karina Yapor, presentadora y directora ejecutiva del noticiero.

La discusión comenzó a partir de una encuesta del New York Times/Siena que, según fue expuesto durante el programa, muestra una ventaja demócrata de 68% frente a 25% republicana entre los hispanos en el voto genérico. Frieri atribuyó el cambio principalmente a la situación económica y sostuvo que los republicanos no han cumplido sus promesas de mejorar el costo de vida. “Los hispanos, como cualquier otra comunidad de Estados Unidos, van a votar por su bolsillo”, afirmó.

Estopiñán coincidió en que la economía es una preocupación central, pero planteó que los republicanos están fallando en comunicar sus resultados a los votantes hispanos. “El partido republicano no está llamando a que los latinos voten republicanos, y para mi opinión es un gran error”, señaló.

El analista republicano destacó las políticas de la Administración del presidente Donald Trump en materia de frontera, crimen y reducción de impuestos, particularmente los beneficios para trabajadores que realizan horas extras, camareros y personas de la tercera edad. Sin embargo, cuestionó que esos resultados estén llegando a la comunidad latina en español: “Creo que no, y eso es un grave error”.

Frieri, por su parte, sostuvo que los votantes están evaluando su situación actual y no los problemas heredados de administraciones anteriores. “El votante no está pensando ya hace cuatro o cinco años los efectos de la pandemia en el gobierno anterior, ni los efectos de la guerra en Ucrania, están pensando en cómo están hoy en comparación a enero de 2025”, afirmó. También criticó los aranceles y aseguró que las políticas económicas de Trump no están resolviendo los problemas del electorado.

La inmigración provocó otro choque. Frieri sostuvo que los republicanos se han “excedido” y que las políticas migratorias de la administración han perjudicado su imagen entre los hispanos, mientras defendió combinar una frontera segura con una reforma migratoria que agilice los procesos. Estopiñán respondió resaltando los resultados que, según él, ha conseguido la Administración Trump en seguridad y control fronterizo. “La frontera ya está cerrada”, afirmó, antes de señalar que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional han reportado importantes cifras de arrestos y localización de menores.

El debate también abordó las críticas republicanas al avance del socialismo dentro del Partido Demócrata, con Frieri rechazando que figuras como Zohran Mamdani y Alexandria Ocasio-Cortez representen a la mayoría de los demócratas, al asegurar que “La gran mayoría no lo son” y sostener que el principal mensaje demócrata será reducir el costo de vida. Estopiñán discrepó y advirtió sobre las posiciones de algunos candidatos demócratas. “El socialismo y el comunismo que los demócratas nos quieren vender no es la solución para este país”, afirmó, defendiendo el capitalismo y el libre mercado.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic al video de abajo.