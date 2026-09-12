Bomba demográfica mundial: los mayores de 65 años superan a los menores de 5 por primera vez

Publicado por Israel Duro 12 de septiembre, 2026

La tormenta perfecta que amenaza a la humanidad va cogiendo fuerza y tomando forma, e incluso rostro, el de los mayores de 65 años, que, por primera vez en la historia, superan en número a los menores de cinco. Un punto crítico que ha llegado antes de lo que esperaban los expertos y que supone un peligro mucho mayor para la sociedad que una simple anotación estadística.

Y es que se trata de una bomba demográfica que hace volar por las aires el estado de bienestar de las sociedades avanzadas, al hacerlo absolutamente insostenible por falta de personas para sostenerlo en la base. Hasta ahora, es la emigración de los países en desarrollo la que estaba cubriendo el hueco en muchos países del primer mundo, algo que, con los últimos datos, ya tampoco es posible,

Vivimos más, nacen menos niños

Una situación a la que se ha llegado por una doble vía. Una positiva y otra dramática. La positiva, es el aumento de la esperanza de vida de las personas en los últimos años, gracias a "mejoras en los servicios sanitarios, el nivel educativo y el desarrollo económico a nivel mundial".

El camino negativo que ha llevado a esta situación es el hundimiento de los nacimientos, especialmente en los países avanzados, que los expertos denominan invierno o suicidio demográfico.

La "trampa de la fertilidad"

De acuerdo con el informe del Censo titulado Un mundo que envejece: 2025, "estos cambios demográficos crean una «trampa de fertilidad» aparentemente ineludible: una proporción cada vez mayor de personas mayores en una población destinada a reducirse continuamente (Lutz, Skirbekk y Testa, 2006). Además, una fertilidad sostenidamente baja, por debajo del nivel de 'reemplazo' (aproximadamente dos nacimientos por pareja), acelera el proceso, ya que, con el tiempo, provoca que el número de padres disminuya cada año".

Según el censo, los mayores de 65 años ya suponen el 10,5% de la población total. De hecho, "En la actualidad hay 77 países en los que el 14% o más de la población pertenece a la tercera edad". Por continentes, Europa es el continente más envejecido, con diferencia.

Europa, más "Viejo Continente" que nunca

En 2025, un 21% de la población del Viejo Continente tenía o superaba los 65 años. En el lado opuesto se encuentra África, con apenas un 4% de sus habitantes en esos números. Oceanía es el segundo continente con mayor porcentaje de gente mayor, con un 13,6%, seguido inmediatamente por América, con un 13,5, mientras que en Asia la tercera edad supone el 10,5% del total.

Unas cifras que, de acuerdo con las proyecciones del Censo, irán a peor, puesto que el envejecimiento de la población está experimentando una aceleración sin igual hasta la fecha, que ha adelantado las previsiones de hace unos años. En la actualidad, la media de edad de Europa es de 44,1 años, que pasará a ser de 47,6 en 2040 y de 49 en 2060.

La segunda en este apartado es América, con una media de 35 años, que serán 39,3 en 2040 y 43,9 en 2060. A continuación, Asia, con 33,8 , que subirá a 38,6 en 2040 y a 43,8 en 2060. El continente más joven sigue siendo África, con una media de 20,4 años, que ascenderá a 23,4 en 2040 y hasta los 27,7 en 2060.