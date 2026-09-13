El centro y el este del país mantienen el riesgo de tormentas severas e inundaciones

Publicado por Williams Perdomo 13 de septiembre, 2026

El Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que las lluvias y tormentas eléctricas continuarán este domingo 13 de septiembre en el centro y el este del país, con riesgo de precipitaciones excesivas y tormentas severas.

Según el pronóstico, el sistema frontal avanzará hacia la región de los Grandes Lagos y el valle de Ohio, mientras un frente cálido se desplazará hacia el noreste. La interacción de estos sistemas con una masa de aire húmeda e inestable favorecerá el desarrollo de tormentas.

Este domingo, el sistema frontal continuará avanzando lentamente hacia el noreste, mientras la parte posterior del frente se desplazará hacia el norte sobre el centro del país. Esto mantendrá la amenaza de tormentas severas en sectores del valle de Ohio y el noreste, así como el riesgo de precipitaciones excesivas en zonas del noreste y el Medio Oeste.

Lluvias en el noroeste y calor persistente en el sur

En el noroeste, una vaguada atmosférica favorecerá la llegada de otro sistema frontal, que provocará lluvias abundantes. Mientras tanto, las tormentas diarias asociadas al monzón continuarán en el sur de las Montañas Rocosas y la región de Four Corners, con posibilidad de inundaciones repentinas aisladas.

El sistema del Pacífico también favorecerá la formación de un ciclón al este de las Montañas Rocosas del norte y el centro. Para la mañana de este domingo, la interacción de una corriente de aire fuerte en niveles bajos con un frente que avanzará hacia el norte propiciará lluvias y tormentas eléctricas en las Grandes Llanuras, con riesgo de inundaciones repentinas aisladas o dispersas.