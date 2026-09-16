Zelenski denuncia que Rusia intentó atacar su avión presidencial con drones en dos ocasiones recientes

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de septiembre, 2026

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló este martes en una entrevista exclusiva con la cadena CBS News que las fuerzas rusas intentaron atacar con drones el avión en el que se desplazaba en dos oportunidades durante las últimas semanas.

Los incidentes se registraron durante sus trayectos a través del espacio aéreo de Moldavia. "En Moldavia, mi avión presidencial estaba allí, y por eso atacaron Moldavia", explicó Zelenski al describir el primer episodio.

"Cuando regresamos a casa, de nuevo a través de Chisinau, hicieron lo mismo", añadió el mandatario en relación con un segundo suceso hasta ahora no reportado, en el que uno o dos drones volvieron a adentrarse en territorio moldavo durante su vuelo de retorno.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, ya había confirmado previamente que la nave de Zelenski estuvo "a punto de ser alcanzada" por un dron cuando despegaba rumbo a Oslo el pasado 9 de septiembre.

Aunque la delegación ucraniana resultó ilesa, Zelenski sostuvo que estas acciones responden a una táctica deliberada de Moscú para sembrar el pánico entre los mandatarios que visitan la región.

Ataques a delegaciones internacionales y tensión en la OTAN

La ofensiva con aeronaves no tripuladas también ha alcanzado a comitivas internacionales en suelo ucraniano. El pasado domingo, un ataque con drones rusos impactó un tren de pasajeros cerca de la frontera con Polonia en el que viajaban altos dignatarios europeos y el exdirector de la CIA, David Petraeus, obligando a su inmediata evacuación.

"Tal vez no sabían que algunos estadounidenses estaban allí o tal vez, al contrario, lo sabían, porque no confío en ellos. Creo que lo sabían", declaró Zelenski a CBS News sobre el atentado contra el tren. "Por eso, europeos, estadounidenses, la gran delegación había estado en este tren, y ellos atacaron".

El acoso aéreo sobre las fronteras orientales de Europa ha mostrado un incremento sostenido en los últimos meses. En un hecho sin precedentes recientes, cazas de la OTAN derribaron este martes por primera vez un dron que violó el espacio aéreo de Lituania, confirmaron las autoridades militares de ese país.