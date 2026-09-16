OpenAI respalda una iniciativa legislativa para someter los modelos de inteligencia artificial a auditorías externas obligatorias

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de septiembre, 2026

OpenAI ha expresado su respaldo a aspectos clave de una propuesta bipartidista en el Congreso que obligaría a las principales desarrolladoras de inteligencia artificial a someter sus modelos de lenguaje a auditorías externas e independientes.

La posición fue expuesta por Chris Lehane, director de asuntos globales de la compañía, según confirmó un portavoz de la empresa a CBS News tras una mesa redonda con legisladores en Washington DC.

El respaldo marca la primera ocasión en que la firma californiana apoya explícitamente un mandato federal para que evaluadores de terceros examinen el trabajo de los desarrolladores.

La medida se encuentra integrada en el proyecto conocido como Ley FRONTIER (FRONTIER Act), iniciativa impulsada conjuntamente por el representante republicano Jay Obernolte y la demócrata Lori Trahan.

Supervisión externa e informes de incidentes

El texto legislativo busca que organismos independientes verifiquen si las salvaguardas de las empresas son lo suficientemente rigurosas para mitigar lo que la norma define como niveles aceptables de riesgo catastrófico.

Asimismo, la normativa plantea exigir que los creadores de esta tecnología publiquen informes detallados sobre el desempeño de sus modelos e informen sobre cualquier incidente relevante de seguridad.

Un portavoz de OpenAI aclaró a CBS News que, si bien la empresa apoya el principio de las auditorías hechas por terceros, no ha ofrecido un respaldo total al texto íntegro del proyecto legislativo.

Hacia un marco regulatorio nacional

La postura expresada por Lehane en el Capitolio complementa un pronunciamiento público previo en el que hizo un llamado a la acción regulatoria para ordenar el desarrollo del sector.

OpenAI ha propuesto que el Congreso establezca requisitos de seguridad nacionales de carácter obligatorio y que los líderes de la industria colaboren en la fijación de estándares de trabajo.

"Lo que está en juego es enorme. La IA avanzada podría acelerar el desarrollo de nuevas medicinas, fortalecer la infraestructura crítica, expandir las oportunidades económicas y ayudar a resolver problemas científicos que han resistido a generaciones de esfuerzo humano", escribió Lehane al fijar la posición corporativa.

"Pero las capacidades que hacen que los modelos sean más útiles también conllevan riesgos, y no se mantendrán confinados a unos pocos laboratorios de vanguardia".

Por su parte, analistas del sector señalan que el debate sobre el control de la tecnología requiere la intervención del Estado para fijar reglas de juego claras.

Joseph Miller, investigador de seguridad en IA y fundador del grupo PauseAI UK, indicó a CBS News que es poco probable que las empresas adopten voluntariamente frenos severos sin la participación de las autoridades públicas: "Necesitamos que el gobierno lidere esto, porque probablemente ellos no lo van a hacer sin que el gobierno intervenga"

Esta semana, el presidente Trump se pronunció en contra de ralentizar el desarrollo de la IA mediante trabas burocráticas impulsadas desde el gobierno federal.