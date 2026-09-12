El rapero Lil Durk, absuelto de los cargos de asesinato por encargo

Publicado por Israel Duro 12 de septiembre, 2026

El rapero Durk Devontay Banks, conocido con el nombre artístico de Lil Durk fue absuelto de los cargos de haber organizado el asesinato por venganza del primo del rapero rival Quando Rondo, al que mataron a tiros en una emboscada a plena luz del día en Los Ángeles hace cuatro años.

Durk fue arrestado en 2024 y se enfrentaba a cinco cargos por delitos graves, entre ellos el mencionado delito de orquestar un asesinato por encargo con resultado de muerte y el de conspiración. De haber sido declarado culpable, podría haber sido condenado a cadena perpetua.

"No culpable"

Sin embargo, tras tres días de deliberaciones, el jurado lo declaró no culpable de los cargos de los que se le acusaba, Un hecho que fue celebrado con alegría en las puertas del juzgado por los fans que se habían acercado para apoyar a su ídolo.

A pesar del veredicto, el ganador de un Emmy seguirá detenido, puesto que debe enfrentarse a un juicio independiente el próximo 5 de octubre, en el que se le juzgará por delitos de crimen organizado, asesinato y tenencia ilícita de armas de fuego.