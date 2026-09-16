El Senado bloquea la Ley Clarity en un duro revés para la industria de las criptomonedas

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de septiembre, 2026

En un revés decisivo para la industria tecnológica y financiera, el Senado de los Estados Unidos votó este martes 50 a 49 para bloquear el avance de la Ley Clarity (Clarity Act), la pieza legislativa más ambiciosa diseñada para establecer un marco normativo claro y favorable para las criptomonedas.

El resultado dejó a los promotores del proyecto lejos de los 60 votos requeridos para superar el procedimiento legislativo.

La medida, que ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes en julio de 2025 de forma bipartidista, naufragó debido al rechazo unánime de la bancada demócrata, a la que se sumaron republicanos como Susan Collins de Maine y Josh Hawley de Misuri.

La derrota parlamentaria complica las perspectivas de otorgar permanencia legal a las reformas desregulatorias antes de las elecciones de medio término de noviembre.

Oposición partidista y disputas sobre la ética ejecutiva

La resistencia demócrata se articuló principalmente en torno a los ingresos generados por los emprendimientos del sector de activos digitales del presidente Donald Trump, acusando supuestos conflictos de interés.

Pese a que los republicanos introdujeron cambios de última hora para prohibir a los funcionarios federales emitir o patrocinar activos digitales, la oposición tildó las modificaciones de insuficientes.

"Todo lo que el presidente Trump quiere es que el Senado le dé tiempo para delinquir, y no apoyaré ninguna legislación que se lo permita", afirmó el senador demócrata Ruben Gallego tras la votación. En esa misma línea, legisladores demócratas justificaron su bloqueo calificando las salvaguardas éticas como una simulación.

La preocupación del sector ante el riesgo de fuga de capitales

El bloqueo fue recibido con profunda preocupación por los líderes de la industria, quienes durante la administración Biden enfrentaron una constante ofensiva regulatoria mediante demandas judiciales del gobierno federal.

Aunque la actual administración frenó las acciones punitivas de agencias como la SEC, las empresas del sector buscaban consolidar una norma legal permanente que evitara futuros virajes regulatorios.

"La votación de hoy fue un fracaso de liderazgo", recriminó Mason Lynaugh, director ejecutivo del grupo de defensa Stand With Crypto. "Cada día sin acción es un día en que la innovación, los empleos y las inversiones estadounidenses continúan enviándose al extranjero".

A pesar del tropiezo con la Ley Clarity, el sector mantiene una posición sólida gracias a logros previa aprobación de la Ley Genius para monedas estables (stablecoins) y el respaldo de super PACs con más de 123 millones de dólares en fondos disponibles para el ciclo electoral.

"Es un verdadero revés, pero no resta valor a todo el progreso que ya se ha logrado bajo esta administración favorable a las criptomonedas", enfatizó Joseph Chalom, ejecutivo principal de la firma Sharplink.