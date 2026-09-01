¿Por qué Miley Cyrus ahora se llama solo Miley? Las pistas detrás del cambio

Publicado por Diane Hernández 1 de septiembre, 2026

Miley Cyrus parece lista para presentarse al mundo con un solo nombre: Miley. Este lunes, la intérprete publicó en Instagram una imagen acompañada de esa palabra en mayúsculas y eliminó 'Cyrus' de su biografía, según informó InStyle. El gesto despertó una pregunta entre sus seguidores: ¿por qué dejar atrás el apellido con el que construyó su carrera?

Un cambio que coincide con nueva música

Por ahora, la artista no ha ofrecido una explicación explícita sobre la retirada de su apellido. Como señala Cosmopolitan, tampoco está claro si se trata de una decisión permanente o de una identidad vinculada a su próximo proyecto. La transformación se extiende a su presencia digital, con una web presentada bajo el dominio mileyofficial.com.

La interpretación de que busca inaugurar una nueva etapa musical tiene contexto: Cyrus está preparando su décimo álbum de estudio. En una entrevista con la actriz Daryl Hannah para Wonderland, publicada en julio, adelantó que el proyecto gira alrededor del amor romántico y de la relación que ha construido consigo misma.

“Este álbum es una historia de amor”, explicó. Según la cantante, sus últimas grabaciones reflejan un sentimiento más tranquilo y una evolución personal que también ha transformado sus vínculos con los demás.