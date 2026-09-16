Diez de diez: el FBI captura a todos sus fugitivos más buscados y detiene a líder del Tren de Aragua en Venezuela

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de septiembre, 2026

El director del FBI, Kash Patel, informó este martes ante miembros del Comité Judicial del Senado que el buró ha capturado a los 10 fugitivos que figuraban en la actual lista de los más buscados de la agencia desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Patel reveló que la captura más reciente tuvo lugar en Venezuela, donde las autoridades detuvieron a Aníbal Alexander Canelon Aguirre, también conocido por los alias “El Ingeniero” y “Prometeo”, quien era buscado por el FBI desde hacía años y estaba acusado de dirigir una operación criminal internacional vinculada con la banda venezolana Tren de Aragua.

“Justo este fin de semana capturamos a un delincuente en Venezuela que figuraba en nuestra lista de los más buscados y que llevaba años prófugo. Ha sido capturado, detenido y está de camino de regreso a Estados Unidos. Son diez de diez. Nosotros, el FBI, capturamos más de dos veces y media la cantidad de fugitivos de los 10 más buscados de la lista del FBI durante la administración anterior”, afirmó Patel durante la audiencia. Sin embargo, el director del buró no proporcionó información adicional sobre las circunstancias de la captura de Canelon ni identificó a las autoridades venezolanas que participaron en la operación.

Según el FBI, Canelon dirigía grupos dentro de Estados Unidos que robaban millones de dólares de instituciones financieras para beneficiar al Tren de Aragua. Los investigadores sostienen que la red empleaba un método conocido como “ATM jackpotting”, mediante el uso de malware u otras técnicas para obligar a los cajeros automáticos a dispensar dinero en efectivo sin autorización.

Triunfos de la Administración Trump en materia de seguridad

El miembro de la organización terrorista enfrentaba cargos que incluían conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer robo bancario y daño intencional a un sistema informático protegido. El FBI había ofrecido una recompensa de hasta $1 millón por información que condujera a su arresto. La captura de Canelon representa el décimo fugitivo de la actual lista de los más buscados del FBI detenido durante el mandato de Patel. La operación también pone de relieve los esfuerzos del FBI contra las redes criminales transnacionales y los presuntos vínculos entre delitos financieros facilitados por medios cibernéticos en Estados Unidos y el crimen organizado en América Latina.

Más allá de la lista de los más buscados, Patel presentó otras cifras relacionadas con las operaciones de seguridad y aplicación de la ley durante la Administración Trump. El director afirmó que el FBI había arrestado a 54.000 delincuentes violentos, 31.000 integrantes de pandillas y 5.072 depredadores sexuales de menores y traficantes de personas.

El director también afirmó que los agentes habían localizado a 11.081 niños y realizado 4.260 arrestos relacionados con organizaciones terroristas extranjeras. De igual forma, Patel agregó que la agencia también ha capturado a seis de las 10 personas incluidas en una lista de los estafadores más buscados, creada por el FBI durante la actual administración.

“Además de eso, hemos capturado a seis de los estafadores más buscados en todo el mundo. Reducir la tasa de homicidios en 20 puntos no es un esfuerzo sencillo. Requiere el trabajo conjunto de equipos, socios estatales, locales e internacionales. Esto incluye resultados en ciudades como Baltimore, que alcanzó las cifras de homicidios a mitad de año más bajas de su historia registrada”, afirmó.