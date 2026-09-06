Accidente aéreo en Miami: un avión de carga de Amazon se sale de la pista, impacta contra varios vehículos y deja 5 muertos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 6 de septiembre, 2026

Un avión de carga con la marca de Amazon se salió de la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami la tarde del domingo, dejando un saldo de cinco personas muertas y otras cinco heridas, tres de ellas en estado crítico, según confirmaron las autoridades locales.

La aeronave, un Boeing 767-300 operado por la compañía 21 Air bajo el vuelo 7598, llegaba procedente de San Juan, Puerto Rico, cuando se salió de la pista 30 poco antes de las 2:00 p.m., hora local, impactó contra varios vehículos y terminó deteniéndose en un terreno junto al aeropuerto. Así lo detalló la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, en las horas posteriores al accidente.

El jefe de bomberos de Miami-Dade, Raied Jadallah, indicó que tres de los heridos fueron trasladados a un centro de trauma en condición crítica, mientras que los otros dos fueron llevados a un hospital de la zona. Imágenes del lugar mostraron gruesas columnas de humo elevándose desde los restos del avión, que Jadallah describió como el resultado de un impacto contra "un par de vehículos" en tierra.

La respuesta de emergencia fue inmediata. Según la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, los equipos de bomberos y rescate llegaron "en cuestión de segundos" tras el impacto. Más de 60 unidades de Miami-Dade Fire Rescue se desplegaron en el lugar para combatir lo que Jadallah calificó como un "incendio muy complejo", originado en los compartimentos del motor.

Paralelamente, se activó un operativo de búsqueda y rescate para retirar al piloto y al copiloto, quienes quedaron atrapados dentro de la cabina, mientras un equipo de rescate técnico trabajaba en lo que las autoridades llamaron una "extracción compleja" de personas atrapadas en los vehículos que la aeronave impactó en tierra. Para la noche del domingo, los equipos de emergencia seguían atendiendo además una fuga activa de combustible en la zona del siniestro.

Desde Amazon, la vocera Kelly Nantel confirmó que el vuelo era operado por 21 Air y que la aeronave se encontraba en proceso de aterrizaje cuando ocurrió el accidente.

"Estamos desconsolados al enterarnos de que cinco personas perdieron la vida en el incidente de hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami. Nuestras más profundas condolencias van para las familias, los seres queridos y todos los afectados por esta devastadora pérdida", dijo Nantel.

El accidente obligó al cierre total de pistas y calles de rodaje del aeropuerto. Según un vocero del propio terminal aéreo, hacia las 5:00 p.m. ya se habían reabierto dos de las cuatro pistas, aunque las operaciones continuaron bajo un régimen de demoras que, de acuerdo con avisos emitidos por la Administración Federal de Aviación (FAA), se esperaba que se extendieran hasta la madrugada del lunes.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya envió un equipo de investigadores al lugar. Junto con la FAA, ambas agencias serán las encargadas de determinar la causa exacta del accidente. Mientras tanto, se habilitó una línea telefónica para que familiares de posibles afectados puedan reportarse y obtener información sobre la investigación en curso.