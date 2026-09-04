Deportan a un agente de inteligencia cubano que se infiltró durante décadas entre exiliados y disidentes

Publicado por Diane Hernández 4 de septiembre, 2026

Washington deportó a Fernando Armando Valdés Pérez, un ciudadano cubano y guatemalteco de 61 años al que las autoridades estadounidenses identificaron como un activo de inteligencia del régimen de La Habana encargado durante décadas de infiltrarse entre exiliados y disidentes cubanos.

La información fue divulgada en un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La propia agencia confirmó este 3 de septiembre que Valdés Pérez había obtenido fraudulentamente la residencia permanente estadounidense tras ocultar su relación con el régimen cubano.

Según la investigación federal, Valdés Pérez tenía la misión de infiltrarse y recopilar información sobre comunidades de exiliados y opositores cubanos en América Latina y Estados Unidos desde al menos mediados de la década de 1990.

El hombre residía en Kendall, en el condado Miami-Dade, y fue detenido el pasado 10 de julio en el Aeropuerto Internacional de Miami durante un operativo administrativo de inmigración en el que participaron ICE, el FBI de Miami y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Se ganó la confianza de figuras del exilio cubano

El ICE aseguró además que Valdés Pérez logró ganarse la confianza del fallecido Luis Posada Carriles y mantuvo vínculos estrechos con otras figuras conocidas de la comunidad cubana y cubanoamericana del sur de Florida hasta el momento de su arresto.

Otras informaciones de The Miami Herald y Martí Noticias, señalaron que Valdés Pérez llegó a estar muy próximo al círculo personal de Posada Carriles e incluso habría organizado su último cumpleaños en 2018. Algunos miembros del exilio, sin embargo, habían manifestado durante años sus sospechas sobre él.

El activista cubano Orlando González declaró a Martí Noticias que conoció a Valdés Pérez durante el período en que Posada Carriles y otros cubanos permanecían detenidos en Panamá en 2000. González recordó que ya entonces le resultaba llamativa la facilidad con la que Valdés accedía a altos funcionarios y contactos de seguridad panameños.

ICE: ocultó deliberadamente sus vínculos con La Habana

Las autoridades estadounidenses sostienen que Valdés Pérez ocultó consciente y deliberadamente su verdadera posición y sus vínculos con el régimen cubano cuando solicitó la residencia permanente, engañando de esa manera a las autoridades migratorias.

“Las personas que ocultan vínculos con servicios de inteligencia extranjeros y explotan nuestro sistema migratorio representan una grave amenaza para la integridad de ese sistema y para nuestra seguridad nacional”, señaló Matthew Elliston, director de la oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de ICE en Miami.

Tras su detención, el cubano fue colocado en un procedimiento de deportación y expulsado de Estados Unidos el 7 de agosto, aunque el comunicado oficial de ICE no especifica el país al que fue enviado. Valdés Pérez posee también ciudadanía guatemalteca.

La revelación pública del caso se produjo esta semana, casi un mes después de ejecutarse la deportación.

El caso se conoce además en momentos en que las autoridades estadounidenses han intensificado las acciones migratorias contra extranjeros señalados por presuntos vínculos con aparatos represivos o de inteligencia de gobiernos latinoamericanos. Días antes el ICE había informado de la deportación del exmilitar venezolano Rafael José Quero Silva.