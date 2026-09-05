¿Qué pasa ahora con el caso de Lindsay Clancy tras el juicio nulo por el asesinato de sus tres hijos?

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de septiembre, 2026

Tras semanas de fuertes testimonios, protestas y una gran cobertura mediática, el juicio contra Lindsay Clancy terminó el viernes sin veredicto oficial, después de que el jurado, con un solo disidente, no lograra ponerse de acuerdo sobre si ella debía ser considerada penalmente responsable por el asesinato de sus tres hijos. La declaración de juicio nulo no significa que Clancy haya sido absuelta ni condenada. De hecho, por el momento, los cargos de asesinato contra la mujer siguen en pie, y ahora la decisión sobre los próximos pasos queda en manos de la fiscalía.

El peso de esa decisión recae en el experimentado Timothy J. Cruz, fiscal de distrito del condado de Plymouth desde hace casi 25 años, quien deberá resolver si somete a Clancy a un nuevo juicio por asesinato en primer grado, si opta por cargos menores que le permitirían potencialmente un juicio sin jurado, o si busca otra salida. Según expertos consultados por el New York Times, la decisión podría tardar una semana o más, y dependerá en buena medida de lo que trascienda o se rumoree sobre las deliberaciones del jurado. Si la mayoría se inclinaba hacia la absolución, como muchos medios han reportado, un nuevo juicio con los mismos cargos se vuelve menos probable. Kevin Reddington, abogado de Clancy, se mostró convencido de que Cruz insistirá con la acusación más grave, dado su historial en el cargo.

Mientras se resuelve ese punto, Clancy permanecerá recluida. Actualmente está internada en el Tewksbury Hospital, un centro psiquiátrico estatal, y es muy probable que continúe ahí o en una institución similar, incluso si los fiscales deciden no reabrir el caso penal. En ese escenario, según especialistas, lo más probable es que enfrente un proceso de internación civil que la mantendría privada de su libertad por tiempo indefinido.

La defensa de Clancy se apoyó en que ella no era penalmente responsable de los hechos, arguyendo ante el juez y el jurado que atravesaba un cuadro de psicosis posparto cuando estranguló a sus hijos con bandas elásticas de ejercicio. Algunos peritos que declararon durante el proceso sostuvieron además que padece trastorno bipolar. De hecho, su abogado reconoció que no cree que ella esté emocionalmente preparada para luchar en un segundo juicio, pero aclaró que seguirá representándola de todas formas.

El jurado, compuesto por 12 titulares y 6 suplentes, quedó liberado tras casi 40 horas de deliberación. Los nombres de todos ellos permanecerán anónimos. Ninguno de ellos, en caso de que el juicio vuelva a realizarse, podrá ser llamada a participar nuevamente. Durante el proceso de deliberación, en dos ocasiones el jurado le advirtió al juez William Sullivan que no lograban un acuerdo, y recién a la tercera, el viernes, él aceptó declarar el juicio nulo.

En caso de que el caso sea reabierto habrá que conformar un panel de jurado completamente nuevo, tarea que, según los expertos, se anticipa extremadamente complicada dado el nivel de exposición mediática que tuvo el caso, con manifestaciones incluidas frente al tribunal en Plymouth.

Reddington calcula que, de haber un nuevo juicio, este podría comenzar recién entre seis meses y un año, tiempo que la fiscalía usaría para ajustar su estrategia, incorporar evidencia adicional y preparar nuevos testigos.

Si bien los juicios nulos no son tan comunes, hay antecedentes recientes en el estado con el caso de Karen Read, acusada de matar a su novio, un policía de Boston, atropellándolo con su auto en 2022. Ese juicio también terminó en un jurado estancado en 2024. Su segundo juicio recién arrancó nueve meses después, en abril de 2025, y terminó finalmente con su absolución.

En este caso, Clancy no niega haber matado a sus hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— en su casa de Duxbury, un suburbio de Boston, el 24 de enero de 2023. El punto de discusión es su estado mental y su responsabilidad real en el momento del crimen. Su esposo, Patrick Clancy, declaró en el juicio que encontró a los niños ya heridos en el sótano tras volver de hacer unos mandados. La fiscalía, por su parte, sostuvo que Clancy había planeado deliberadamente sacarlo de la casa ese día. El caso provocó múltiples debates y la declaración de juicio nulo generó muchos pronunciamientos, incluyendo comentarios del presidente Donald Trump y miembros del Congreso.