Sam Altman asegura que 38.000 consultas de ChatGPT consumen tanta agua como producir una sola almendra en California

Publicado por Williams Perdomo 4 de septiembre, 2026

El CEO de OpenAI, Sam Altman, aseguró que unas 38.000 consultas de ChatGPT utilizan una cantidad de agua equivalente a la necesaria para producir una sola almendra en California, al defender el consumo de agua de los centros de datos que sostienen los sistemas de inteligencia artificial.

La afirmación fue realizada por Altman durante el episodio inaugural del podcast Sources, presentado por Alex Heath. El ejecutivo respondió a las críticas sobre el impacto ambiental de la inteligencia artificial y cuestionó las comparaciones que presentan a ChatGPT como una tecnología con un elevado consumo de agua.

“No tengo el cálculo exacto delante de mí, pero creo que el número real es algo así —lo estoy haciendo de memoria, podría estar equivocado, pero es aproximado—: por cada 38.000 consultas de ChatGPT, esa es la misma cantidad de agua que se utiliza en la producción de una sola almendra en California”, afirmó Altman.

Entre tanto, un análisis publicado por CalMatters señaló que existen demasiadas variables para establecer una equivalencia precisa entre una consulta de ChatGPT y una almendra. Entre ellas están la ubicación del centro de datos, la temperatura exterior, el sistema de refrigeración utilizado, la extensión de la consulta y la cantidad de procesamiento que requiere cada petición.

Altman también ha rechazado la idea de que los actuales centros de datos consuman enormes cantidades de agua debido a sus sistemas de refrigeración. Según el ejecutivo, los centros de datos utilizaron en el pasado sistemas de refrigeración evaporativa, pero aseguró que las instalaciones modernas ya no funcionan de esa manera.

"Por ejemplo, hace años evaporábamos agua para enfriar estos sistemas. Necesitaban enormes cantidades de agua. Y ahora usamos estos sistemas de circuito cerrado y un centro de datos moderno usa solo la misma cantidad de agua que un edificio de oficinas usaría para la cocina y los baños", dijo Altman en un episodio de Invest Like the Best.

La cifra de las 38.000 consultas también contrasta con otro dato proporcionado anteriormente por Altman. El CEO de OpenAI había estimado que una consulta de ChatGPT utilizaba alrededor de 0,32 mililitros de agua. Por su parte, estimaciones sobre el agua necesaria para producir una almendra en California sitúan la cifra en varios litros, aunque también existen diferencias dependiendo de la metodología utilizada.