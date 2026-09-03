Susto aéreo para la Administración Trump: El avión del secretario de Seguridad Nacional pierde un motor y realiza un aterrizaje de emergencia

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de septiembre, 2026

La Administración del presidente Donald Trump enfrentó un nuevo e inesperado incidente aéreo este miércoles, cuando una aeronave de la Guardia Costera de Estados Unidos que transportaba al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de perder uno de sus motores. “Acabamos de perder nuestro motor derecho, nos gustaría declarar una emergencia”, dijo el piloto al control de tráfico aéreo, según se pudo escuchar en el audio de las comunicaciones compartido en internet por @thedmvlive. Segundos más tarde, la tripulación solicitó permiso para realizar un “aterrizaje inmediato” en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), donde los controladores le indicaron que utilizara la pista 1.

El C-37A Gulfstream despegó del Aeródromo del Ejército Lawson, cerca de Columbus, Georgia, a las 12:09 p. m., hora del Este, y llegó al DCA poco más de 90 minutos después, según los datos de seguimiento de ADS-B Exchange. El piloto informó que había 14 personas a bordo de la aeronave y que el avión contaba con aproximadamente dos horas y media de combustible restante.

En su cuenta oficial de X, Mullin elogió la manera en que la tripulación manejó la emergencia y afirmó que los pilotos “hicieron que el aterrizaje con un solo motor pareciera rutinario”. Asimismo, el secretario de Seguridad Nacional describió el incidente: “Sin pánico, solo puro profesionalismo. Después de aterrizar, los pilotos me dijeron que era la primera vez que les ocurría algo así. ¡No podríamos haber estado en mejores manos!”.

El incidente tiene lugar casi un mes después de que Trump estuviese a punto de sufrir un terrible accidente aéreo, luego de que el helicóptero en el que se encontraba, el Marine One, volara muy cerca de un avión de pasajeros. El episodio, revelado inicialmente por el Wall Street Journal, ocurrió el martes 4 de agosto pasadas las 2:30 p. m. en el tramo inicial de un viaje presidencial con destino final a Los Ángeles. Desde julio, Trump despega y aterriza desde el Elipse, un parque público al sur de la Casa Blanca, ya que el área tradicional del jardín sur permanece cerrada por obras para un nuevo helipuerto. Ese cambio de rutina alteró un esquema de vuelo que ya era, de por sí, uno de los más delicados del país, ya que involucra coordinación simultánea de aeronaves militares, helicópteros civiles y vuelos comerciales de tres aeropuertos distintos sobre un mismo espacio aéreo.