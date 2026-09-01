Se retira de la Albiceleste, pero seguirá en Miami: el legado económico de Leo Messi sigue creciendo en EEUU

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 31 de agosto, 2026

Tras varios meses intensos a nivel personal y deportivo donde —además de jugar una gran Copa del Mundo con 39 años llevando a la Argentina a una nueva final— tuvo que despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado 8 de agosto tras una prolongada enfermedad, el astro Lionel Messi anunció su retiro oficial de la Selección Argentina en un sentido mensaje en Instagram: "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol. Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

Con estas palabras, Messi, quizás el mejor futbolista de la historia, se despidió definitivamente de la camiseta que vistió desde el 29 de junio de 2004, fecha en la que debutó con la Albiceleste en un amistoso improvisado ante Paraguay. Ahora, ya sin el seleccionado argentino en el horizonte, el capitán del Inter Miami continuará su carrera en la MLS, donde su legado deportivo y, especialmente, económico, ya es importante.

Un legado económico imponente

La llegada deportiva de Messi a EEUU cambió para siempre al Inter Miami. Desde julio de 2023, el club pasó de ser uno más en la tabla de la MLS a convertirse en la franquicia más valiosa de la liga. Según datos de Sportico citados por el Wall Street Journal, la valoración del equipo saltó de $585 millones en 2022, antes de la llegada de Messi, a unos $1.450 millones en 2026, mientras que sus ingresos anuales rondaron los $200 millones el año pasado, ubicando a Inter Miami entre los pocos equipos de la liga que superan los $100 millones de facturación.

El propio contrato de Messi es una muestra de hasta qué punto el club diseñó su estructura financiera pensando en una estrella de su calibre. Según la MLS Players Association, su compensación anual garantizada es de $20,4 millones, aunque el valor real del acuerdo es mucho mayor porque incluye una participación accionaria en el club una vez se retire como jugador. El año pasado extendió su vínculo con Inter Miami hasta la temporada 2028.

Ese impacto no se limita a las oficinas del club. La inauguración, hace apenas unas semanas, del nuevo estadio Nu Stadium, con capacidad para 26.700 espectadores, es la pieza central de Miami Freedom Park, un desarrollo de $1.000 millones que sobre 131 acres contempla más de un millón de pies cuadrados de espacios comerciales, entretenimiento, oficinas y hotelería. Según el WSJ, la construcción del estadio ganó urgencia precisamente después de la llegada de Messi a la ciudad, quien es un verdadero acontecimiento en cada partido, sobre todo en la recta final de una carrera improbable y gloriosa. Nadie se quiere perder la oportunidad de verlo rubricar las redes una última vez.

Además, su capacidad de convocatoria no se limita a los partidos en casa. En marzo, un encuentro como visitante ante D.C. United, disputado en Baltimore, reunió a más de 72.000 aficionados, marcando récord de asistencia como local para ese propio rival.

El fenómeno también trascendió lo estrictamente futbolístico dentro de la cancha. Miami Gardens fue sede de la final de la Copa América 2024, que la Argentina de Messi conquistó, y al año siguiente albergó ocho partidos del Mundial de Clubes de la FIFA. Este verano, la misma sede recibió siete partidos del Mundial 2026. En paralelo, instituciones del fútbol internacional trasladaron parte de sus operaciones a la ciudad. Por ejemplo, la FIFA abrió en 2024 una nueva oficina de su división legal y de cumplimiento en el área de Miami, antes radicada en Zúrich, mientras que el FC Barcelona, club donde Messi se formó y jugó la mayor parte de su carrera, mudó el año pasado sus operaciones comerciales en EEUU desde Nueva York hacia Miami. Este año, la Asociación del Fútbol Argentino planea además inaugurar una nueva oficina y complejo de entrenamiento en la zona, un proyecto que, según su director comercial, Leandro Petersen, ya estaba en marcha, pero se aceleró tras la llegada de Messi al club.

Messi también movió el ‘real estate’

El ‘efecto Messi’ también se siente en el sector inmobiliario del Sunshine State. Messi es propietario de un condominio en Sunny Isles Beach y una vivienda frente al mar en Fort Lauderdale, y el año pasado sumó a su cartera un contrato por cuatro unidades en Cipriani Residences Miami. Desarrolladores consultados por el WSJ coinciden en que sus compras generan un efecto de arrastre directo sobre el valor y el interés en esos edificios y sus alrededores. Según la Asociación de Realtors de Miami, casi la mitad de los compradores de construcción nueva, preconstrucción y conversión de condominios en el sur de Florida son compradores internacionales, un segmento en el que, según agentes del sector, los verdaderos fanáticos del fútbol pesan cada vez más.

El turismo y la hostelería terminan de redondear su legado económico. La tasa de ocupación hotelera del condado de Miami-Dade alcanzó el año pasado el 74%, la cuarta más alta de Estados Unidos, según datos de STR citados por la Cámara de Turismo de Miami. Bares y restaurantes reportan aumentos notables de ventas los días de partido. En Grails Miami, un bar deportivo de Wynwood con capacidad para 400 personas, la facturación se triplica y el personal se duplica cuando juega Inter Miami, según su gerente general.

¿Cuánto más se podrá disfrutar de Messi?

El sábado 29 de agosto, Messi dio una enésima exhibición de fútbol, marcándole un póker al Montreal en la victoria del Inter Miami por 7-1 donde también repartió un pase a gol. Sin embargo, a pesar de que Leo Messi se mantiene vigente en nivel y estado físico, sin la Selección Argentina, su principal motivación deportiva, en su horizonte, ahora solo resta esperar el ocaso de una carrera gloriosa para un futbolista que lo ha ganado absolutamente todo a nivel internacional y clubes. Con su contrato vigente hasta 2028, Messi aún parece que tiene fútbol en sus piernas y ganas para seguir jugando un tiempo más, lo cual es una noticia tremendamente positiva para el Inter Miami y sus dirigentes, quienes esperan que el efecto económico el astro argentino siga rindiendo frutos al máximo posible para redituar una inversión multimillonaria y exitosa.