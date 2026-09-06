Los enviados Witkoff y Kushner se reúnen con Zelenski en Kiev y califican las conversaciones de "significativas"

Publicado por Carlos Dominguez 6 de septiembre, 2026

Los enviados especiales de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaron este domingo a Kiev en su primera visita a la capital ucraniana, un día después de mantener conversaciones con Vladimir Putin en Moscú, donde presentaron ideas estadounidenses para poner fin a la guerra.

Witkoff dijo este domingo que las conversaciones en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su equipo sobre un plan para terminar la guerra con Rusia fueron significativas. "Tuvimos una discusión muy significativa, sustanciosa, importante, y estamos muy animados y deseamos continuar con ellas el tiempo que haga falta", declaró Witkoff al término del encuentro.

Por su parte, Jared Kushner señaló que espera que "este viaje haya permitido despejar nuevas pistas para avanzar".

Tras esa cita, arrancó otra reunión de los dos emisarios de Washington con la delegación ucraniana y responsables europeos de seguridad.

Qué se sabe de la propuesta de Trump

La Casa Blanca confirmó que Steve Witkoff y Jared Kushner abordaron en Moscú "planes sustanciales para los próximos pasos" con el Kremlin, aunque no reveló el contenido de la propuesta ni la reacción detallada de Vladimir Putin.

El asesor del Kremlin Yuri Ushakov describió el encuentro de los enviados de Trump con Putin como "constructiva, extremadamente franca y basada en la confianza".

"Los representantes estadounidenses se prepararon minuciosamente para este viaje. No solo reiteraron su habitual interés en una rápida finalización de las hostilidades, sino que también presentaron una serie de ideas sobre las posibles vías hacia un acuerdo", declaró Ushakov a periodistas, entre ellos de AFP.

Moscú, dijo, "expresó su confianza en la consecución de los objetivos fijados", sin precisar de qué objetivos se trataba.

"La situación, por supuesto, no es sencilla", dijo el sábado el presidente ruso a los dos enviados en una amplia sala del Kremlin, según las imágenes difundidas por la televisión rusa.

Antes del viaje a Rusia, Donald Trump había insinuado que tenía "una idea para la paz" y que "puede que haya una buena oportunidad de lograrlo", sin dar detalles públicos del plan. Witkoff y Kushner viajaron después a Kiev para reunirse con Volodímir Zelenski.