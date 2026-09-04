Florida restringirá desde 2027 el ingreso de estudiantes indocumentados a universidades públicas

Publicado por Diane Hernández 4 de septiembre, 2026

La Junta de Gobernadores de Florida aprobó este jueves una modificación de sus normas de admisión que restringirá a partir de 2027 el ingreso de estudiantes indocumentados a las universidades públicas del estado.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante la reunión de la Junta celebrada el 3 de septiembre en Florida Gulf Coast University y supone una modificación de la regulación 6.001, que establece las normas generales de admisión del Sistema Universitario Estatal de Florida.

De acuerdo con la medida, las universidades que durante los dos años anteriores no hayan podido aceptar a todos los aspirantes académicamente calificados debido, entre otros factores, a limitaciones de plazas no podrán admitir a nuevos estudiantes que se encuentren en Estados Unidos sin estatus migratorio legal.

Esto significa que la restricción se dirige especialmente a instituciones públicas con una demanda de plazas superior a su capacidad. El Sistema Universitario Estatal está compuesto por 12 universidades, entre ellas la Universidad de Florida (UF), Florida State University (FSU), la Universidad de Florida Central (UCF) y Florida International University (FIU).

La propia Junta explica que las universidades estatales establecen sus políticas de ingreso a partir de los requisitos mínimos fijados por el organismo y que, debido a limitaciones de espacio, profesorado y recursos, algunos aspirantes académicamente calificados pueden ser rechazados.

Los estudiantes ya matriculados quedan fuera de la prohibición

Los estudiantes indocumentados que ya estén matriculados en las universidades públicas afectadas podrán continuar sus estudios y completar sus titulaciones. La restricción tampoco alcanza a las universidades privadas de Florida.

La decisión profundiza el cambio de política de Florida hacia el acceso de inmigrantes sin estatus legal a la educación superior.

Según los datos citados por EFE, alrededor de 60.065 estudiantes indocumentados cursan actualmente estudios superiores en Florida, mientras que aproximadamente 8.000 jóvenes sin estatus legal se gradúan cada año de las escuelas secundarias del estado.

Florida se suma así a estados como Alabama, Georgia y Carolina del Sur, que mantienen distintos tipos de restricciones para el acceso de estudiantes indocumentados a determinadas instituciones públicas de educación superior.