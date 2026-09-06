Un hombre de Los Ángeles, acusado de amenazar con matar a Trump

Publicado por Chris Woodward | The Center Square contributor 6 de septiembre, 2026

Un residente de Los Ángeles ha sido detenido por tres cargos federales, entre ellos el de amenazar con matar al presidente Donald Trump.

Los fiscales federales también acusan a Benjamin Azariah Southworth, de 40 años, residente en el barrio de Westlake, de acosar en Internet al abogado personal del presidente y a su familia.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), Southworth usó YouTube, Instagram, TikTok y un sitio web para publicar amenazas e incitar al acoso. El DOJ indicó que eso incluyó difundir la dirección personal del abogado de Trump con el lema “No peace for traitors” (“Ninguna paz para los traidores”), llamar explícitamente a “Kill Donald Trump” (“Maten a Donald Trump”) y enviar mensajes y llamadas abusivas a la esposa y al hijo del abogado.

Los investigadores afirman que estos hechos tuvieron lugar entre enero y mayo.

El fiscal general Todd Blanche ha declarado que, dado que las amenazas contra la vida del presidente siguen intensificándose, el Departamento de Justicia responderá con todo el peso de la ley.

"Haremos que los autores de amenazas violentas rindan cuentas, y no permitiremos que nadie que profiera estas amenazas en Internet se esconda tras su pantalla", afirmó Blanche en un comunicado de prensa.

Southworth fue detenido el miércoles por la mañana y compareció esa misma tarde ante el Tribunal Federal de Distrito, en el centro de Los Ángeles. Se declaró "inocente" de todos los cargos.

Si es declarado culpable de todos los cargos (amenazas contra el presidente, acoso cibernético y acoso telefónico), Southworth se enfrenta a una pena de hasta 12 años de prisión federal.

"Hay tolerancia cero con la violencia política, especialmente con las amenazas dirigidas al presidente", afirmó el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos Bill Essayli en el comunicado de prensa. "Amenazar con violencia a un cargo electo es un delito grave, y se le detendrá y se le imputarán cargos, tal y como ha podido comprobar el Sr. Southworth".

The Center Square se puso en contacto el viernes con la oficina de Essayli, pero esta se negó a hacer más comentarios.

Mientras tanto, el Servicio Secreto y el FBI están investigando el caso.

"Agradecemos al FBI y a la Fiscalía Federal del Distrito Central de California su colaboración y su minucioso trabajo en este caso", declaró Armando Márquez, agente especial al mando de la oficina local del Servicio Secreto en Los Ángeles.

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