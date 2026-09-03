Fox News se separa de la presentadora Maria Bartiromo tras más de 12 años en la cadena

Publicado por Williams Perdomo 3 de septiembre, 2026

Fox News Media, matriz de Fox News Channel y Fox Business Network, anunció este jueves que se separó de la veterana presentadora Maria Bartiromo, quien llevaba más de 12 años vinculada a la compañía.

Según un comunicado obtenido por NBC, un portavoz de Fox News Media confirmó la salida de Bartiromo, aunque la empresa no ofreció mayores detalles sobre las razones de la decisión.

“Le agradecemos a Maria por su trabajo durante los últimos 12 años y medio y le deseamos todo lo mejor en su próximo capítulo”, señaló el portavoz en un comunicado.

Bartiromo se incorporó a Fox en 2014 procedente de CNBC, donde condujo uno de los programas de mayor relevancia de la cadena, Closing Bell, y se convirtió en la primera persona en informar en directo desde el parqué de la Bolsa de Nueva York.

En Fox Business Network se desempeñaba como editora de mercados globales y presentó programas como Mornings with Maria y Maria Bartiromo’s Wall Street. También fue presentadora de Sunday Morning Futures, un programa centrado en negocios que se transmite por Fox News Channel.

Fox News Media no proporcionó más información sobre la salida de Bartiromo en el comunicado.