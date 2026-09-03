La icónica feminista estadounidense Gloria Steinem falleció a los 92 años

Publicado por Diane Hernández 3 de septiembre, 2026

Gloria Steinem, una de las figuras más influyentes del movimiento feminista estadounidense y referente de la llamada segunda ola del feminismo, murió este miércoles a los 92 años en su domicilio de Nueva York.

La noticia fue confirmada este jueves por la Fundación Gloria Steinem, que informó de que la activista falleció “en paz” y acompañada por personas cercanas. La organización no precisó la causa de su muerte.

“Los casi cien años que Gloria vivió en la tierra fueron años bien aprovechados, y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”, señaló la fundación en un mensaje difundido a través de las redes sociales y citado por la AFP.

Del periodismo al activismo feminista

Nacida en Toledo, Ohio, en 1934, Steinem comenzó su carrera como periodista durante la década de 1960, cuando las mujeres todavía tenían una presencia limitada en las redacciones y en los espacios de debate político.

Uno de sus trabajos más conocidos fue una investigación publicada en 1963 después de trabajar de forma encubierta como camarera en el Playboy Club de Nueva York. El reportaje, titulado A Bunny's Tale, expuso las condiciones laborales y el trato que recibían las mujeres que trabajaban como “conejitas” de Playboy.

Su aproximación al feminismo se intensificó a finales de esa década. Steinem identificó como un momento decisivo una reunión de 1969 en la que varias mujeres compartieron públicamente sus experiencias con el aborto, una cuestión que en aquella época seguía siendo un tema profundamente controvertido.

A partir de entonces, su actividad fue más allá del periodismo: comenzó a recorrer Estados Unidos para participar en conferencias, protestas y campañas por los derechos de las mujeres.

Una de las grandes voces de la segunda ola feminista En 1971, Steinem participó en la fundación del National Women's Political Caucus, junto a figuras como Bella Abzug, Shirley Chisholm y Betty Friedan, con el objetivo de incrementar la participación de las mujeres en la política estadounidense.

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​Un año después se convirtió también en una de las principales impulsoras de Ms. Magazine, publicación que ayudó a llevar al debate público asuntos relacionados con la igualdad, los derechos reproductivos, la discriminación y la violencia contra las mujeres.

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​Durante décadas, Steinem defendió además la participación política femenina, la igualdad económica y los "derechos reproductivos". Su activismo la convirtió en una de las caras más reconocibles del feminismo estadounidense y también en una figura que generó fuertes debates y críticas dentro y fuera del propio movimiento feminista.

Un legado que trascendió Estados Unidos

Steinem continuó participando en el debate público durante buena parte de sus últimos años y colaboró con distintas organizaciones dedicadas a los derechos de las mujeres y la representación femenina en los medios.

Entre sus reconocimientos se encuentra la Medalla Presidencial de la Libertad, que recibió en 2013 durante la presidencia de Barack Obama, y el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, concedido en 2021 en España.

Su vida y trayectoria también fueron llevadas al cine y al teatro. La película The Glorias, estrenada en 2020, recreó diferentes etapas de su vida y su transformación en una de las principales líderes del movimiento feminista estadounidense.

Con su muerte desaparece una de las figuras que más contribuyeron a convertir las reivindicaciones feministas de la segunda mitad del siglo XX en parte central del debate político y social estadounidense.