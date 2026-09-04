Enes Kanter emprende acciones legales tras ser expulsado de la grada en un partido de la WNBA

Publicado por Israel Duro 4 de septiembre, 2026

Enes Kanter continúa su guerra contra la locura trans en la WNBA. El ex jugador de la NBA presentó una demanda tras su expulsión de las gradas de un partido de la liga femenina el pasado mes y advirtió de que "no me dejaré intimidar. No me callarán. Seguiré apoyando a las mujeres y defendiendo la libertad de expresión".

Kanter, que entró de lleno en la guerra en defensa del deporte femenino ante la ambigüedad de las normas de la WNBA sobre la posible participación de jugadores trans en la competición postulándose como elegible para el próximo draft, fue expulsado del partido entre las Sky contra las Fever por llevar una camiseta que rezaba "MUJER, sustantivo, hembra humana adulta".

La denuncia va dirigida contra las Chicago Sky, la Autoridad Metropolitana de Muelles y Exposiciones la ciudad de Chicago, exponiendo que las tres entidades le obligaron abandonar el encuentro de manera injusta.

"Mi camiseta logró lo que, al parecer, toda la WNBA no pudo: definir lo que es una mujer"

El exNBA aseguró que su camiseta no infringía ninguna norma de la WNBA y que su salida forzosa del recinto supone una agresión a sus derechos contenidos en la Primera Enmienda. En tono provocador, Kanter aseguro que, de hecho, su indumentaria "hizo lo que, al parecer, toda la WNBA no fue capaz de hacer: definir a una mujer. Sin amenazas. Sin violencia. Solo biología".

El ex jugador lamentó que la respuesta que recibió fue "una escolta de seguridad". "No tienes por qué estar de acuerdo con lo que digo, pero no tienes derecho a callarme por ello", añadió en un post en X.