"No importa qué tipo de estudiante seas, vas a encontrar una comunidad": Deanna Keith, de Liberty University, explicó en VOZ News que Liberty busca combinar excelencia académica con una misión centrada en Cristo

Publicado por Carlos Dominguez 3 de septiembre, 2026

Los hispanos son uno de los grupos más jóvenes y de mayor crecimiento en Estados Unidos. Aun así, persiste una brecha importante en la educación superior. Según datos del Centro Nacional de Estadísticas Educativas, solo cerca del 30% de los hispanos de entre 25 y 29 años tiene una licenciatura, frente a más del 45% de la población general.

Para hablar de esa brecha y de las alternativas disponibles, VOZ conversó con la doctora Deanna Keith de Liberty University.

Keith explicó que Liberty busca combinar excelencia académica con una misión centrada en Cristo. "No nos enfocamos solo en preparar a los estudiantes para una carrera. Queremos que crezcan profesional, espiritual y personalmente", dijo. La universidad ofrece más de 700 programas con el objetivo de formar líderes que se gradúen para servir con integridad y propósito.

Sobre la importancia de la familia y la fe en muchos hogares hispanos, Keith sostuvo que en Liberty esos valores no se separan del resto de la vida universitaria. Los estudiantes, afirmó, son animados a desarrollar carácter, servir a otros y crecer en su relación con Cristo. También subrayó que la familia es clave para el éxito académico y que la institución procura construir comunidades que acompañen ese proceso.

Sobre la vida en el campus de Lynchburg, Virginia, Keith la describió como "vibrante". Hay apoyo académico, atletismo, organizaciones estudiantiles y oportunidades misioneras. "No importa qué tipo de estudiante seas: en Liberty University vas a encontrar una comunidad que es justo lo que estás buscando", señaló.

En cuanto a la salida laboral, Keith dijo que muchos programas están diseñados con las necesidades de la industria en mente y que se insiste en el pensamiento crítico y en habilidades prácticas, tanto para entrar al mercado de trabajo como para avanzar en un puesto o continuar estudios de posgrado.

Liberty también ofrece formación en línea. Más información en liberty.edu.