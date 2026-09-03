Alerta por lluvias torrenciales y tormentas severas: riesgo moderado de inundaciones en Texas y alertas en el Noreste y el Suroeste

Publicado por Carlos Dominguez 3 de septiembre, 2026

El Centro Nacional de Predicción Meteorológica (WPC) emitió este jueves un riesgo moderado (nivel 3 de 4) de lluvias excesivas en el este de Texas, mientras el Servicio de Predicción de Tormentas (SPC) mantiene avisos de tormentas severas en amplias zonas del centro, noreste y sur del país hasta el sábado.

Riesgo moderado en Texas por los remanentes de Edouard

Los remanentes de la depresión tropical Edouard, que ya tocaron tierra en el este de Texas, avanzan hacia el noreste del estado y se disiparán el jueves por la tarde, pero dejarán lluvias intensas concentradas en el este texano. Por ello, el WPC activó un riesgo moderado (3/4) de precipitaciones excesivas para este jueves, con inundaciones repentinas principalmente localizadas en áreas urbanas, carreteras, arroyos pequeños y zonas bajas.

El viernes, ese riesgo moderado bajará a marginal (1/4), aunque la amenaza de chubascos y tormentas seguirá presente en gran parte de la costa del Golfo hasta el sábado.

Tormentas severas del Medio Atlántico al Noreste y los Grandes Lagos

Un frente que se desplaza hacia el este generará lluvias moderadas y tormentas eléctricas en el Noreste, la región de los Grandes Lagos y las Llanuras del norte durante el jueves, con salida del sistema hacia el océano el viernes. El SPC ha establecido un riesgo leve (2/5) de tormentas severas desde el Medio Atlántico hasta el valle del Ohio y parte de los Grandes Lagos superiores entre el jueves y la madrugada del viernes, con peligros de rayos frecuentes, ráfagas de viento dañinas, granizo y algunos tornados.

Una segunda zona de chubascos y tormentas severas se desarrollará en las Llanuras del norte y el alto valle del Mississippi, también bajo riesgo leve (2/5) de fenómenos severos en el mismo periodo, con los mismos riesgos de rayos, viento, granizo y tornados aislados.

Continuidad de la amenaza el viernes y sábado

Las tormentas severas persistirán el viernes en partes del Medio Atlántico, donde el SPC mantiene un riesgo leve (2/5) hasta la madrugada del sábado, con los mismos peligros asociados. Asimismo, la actividad de chubascos y tormentas continuará en el valle del Ohio, el alto Mississippi y los Grandes Lagos superiores, extendiéndose en la región hasta el sábado.

Suroeste: monzón y riesgo de inundaciones repentinas

La humedad monzónica se reforzará en el Suroeste, produciendo chubascos y tormentas con lluvias intensas. El WPC ha emitido un riesgo leve (2/4) de precipitaciones excesivas para el jueves y viernes en esta zona, con inundaciones repentinas localizadas en áreas urbanas, vías, arroyos y zonas bajas. La actividad de tormentas se mantendrá en la región hasta el sábado, y parte de esa humedad alcanzará el sur de California en la madrugada del sábado, generando lluvias en el área.

Noroeste y olas de calor en el centro-este

En el Noroeste, un frente situado este jueves sobre la región se desplazará hacia las Llanuras del norte y parte de la Gran Cuenca para el sábado, produciendo lluvias entre jueves y viernes, con tormentas embebidas en la región intermontañosa del norte que irán debilitándose hacia el sábado. Paralelamente, se espera un aumento del calor en el centro del valle del Mississippi, los valles del Ohio y Tennessee, y el Medio Atlántico hasta el sábado, lo que ha llevado a emitir avisos de calor en el medio y bajo Mississippi, Ohio/Tennessee y partes de la costa del Medio Atlántico para este jueves.