Labor Day: qué se celebra en Estados Unidos y cuál es el origen de este feriado

Publicado por Williams Perdomo 5 de septiembre, 2026

Estados Unidos celebra cada año el Labor Day, una jornada dedicada a reconocer los logros sociales y económicos de los trabajadores en el país. El feriado se observa el primer lunes de septiembre y tiene sus raíces en el movimiento laboral de finales del siglo XIX.

El origen de Labor Day se remonta a Nueva York en 1882, según recuerda el Departamento del Trabajo. El 5 de septiembre de ese año se celebró la primera jornada de este tipo, organizada por el Central Labor Union. El evento incluyó un desfile de trabajadores y una celebración posterior, siguiendo una propuesta que buscaba crear una jornada dedicada a los trabajadores.

Durante los años siguientes, otros estados comenzaron a reconocer el feriado. Oregon fue el primero en aprobar una ley estatal sobre Labor Day, el 21 de febrero de 1887, y ese mismo año Colorado, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York también establecieron la celebración. Para finales de la década, varios estados más se habían sumado.

La fecha se convirtió en un feriado nacional en 1894. El 28 de junio de ese año, el Congreso aprobó una ley que estableció el primer lunes de septiembre como día festivo, y el presidente Grover Cleveland la firmó.

La identidad de la persona que propuso originalmente Labor Day no está completamente establecida. El Departamento de Trabajo señala que existen dos candidatos principales: Peter J. McGuire, dirigente sindical y cofundador de la American Federation of Labor, y Matthew Maguire, un maquinista que en 1882 era secretario del Central Labor Union de Nueva York. Investigaciones posteriores citadas por el Departamento de Trabajo respaldan la posibilidad de que Maguire fuera quien propuso la celebración.