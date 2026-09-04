Sin veredicto en el caso Lindsay Clancy: el juez declara juicio nulo

Lindsay Clancy mira al jurado en medio de la audiencia tras el asesinato de sus hijos (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 4 de septiembre, 2026

Un juez de Massachusetts declaró este viernes nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos en 2023, después de que el jurado fuera incapaz de alcanzar un veredicto unánime tras siete días de deliberaciones.

El juez del Tribunal Superior del Condado de Plymouth, William Sullivan, anunció que no veía otra alternativa ante el bloqueo del panel, aunque suspendió temporalmente la entrada en vigor de su decisión para dar a la defensa una hora para presentar una apelación de emergencia ante un tribunal superior.

El jurado, compuesto por nueve mujeres y tres hombres, se encontraba dividido 11 a 1. De acuerdo con lo expuesto durante el proceso, once miembros aparentemente coincidían en un mismo veredicto, mientras un único jurado impedía alcanzar la unanimidad requerida.

La controversia aumentó después de que el presidente del jurado informara al juez que uno de sus integrantes reconocía tener dudas sobre el caso, pero supuestamente se negaba a aplicar las instrucciones relativas al estándar de “duda razonable”. La defensa solicitó que ese jurado fuera apartado, pero Sullivan rechazó la petición.

Un caso centrado en la responsabilidad penal

Clancy, de 36 años y exenfermera de maternidad, no ha negado haber matado a sus tres hijos, Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses, en enero de 2023 en la vivienda familiar de Duxbury, Massachusetts.

Según la acusación, los estranguló en el sótano de la casa y posteriormente saltó desde una ventana del segundo piso en un intento de quitarse la vida, lo que la dejó paralizada de la cintura hacia abajo.

La cuestión central del juicio era determinar si Clancy podía ser considerada penalmente responsable en el momento de los hechos.

Sus abogados sostuvieron que atravesaba una psicosis posparto severa y que su estado mental le impedía comprender plenamente la naturaleza y las consecuencias de sus actos. Durante el juicio también presentaron pruebas sobre los tratamientos psiquiátricos y medicamentos que recibió en los meses anteriores a las muertes.

La Fiscalía, en cambio, argumentó que Clancy sabía lo que estaba haciendo y que actuó de forma deliberada. Los fiscales señalaron, entre otros elementos, que envió a su entonces esposo fuera de casa para recoger comida y calcularon que conocía cuánto tiempo estaría ausente.

El juicio se extendió durante unas cinco semanas y contó con más de 80 testigos, entre familiares, médicos, psicólogos y psiquiatras.