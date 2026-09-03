Los observatorios independientes presentan en Miami una radiografía del deterioro social y económico de Cuba

Un hombre frente a una cocina improvisada en medio de un apagón en Cuba AFP

Publicado por Diane Hernández 3 de septiembre, 2026

La Red de Observatorios Independientes de Cuba presentó este jueves en la Florida International University (FIU) el Informe Cuba 2025: Derechos humanos, crisis estructural y desprotección, una investigación de más de 200 páginas que reúne datos y análisis producidos por organizaciones independientes sobre el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

La presentación se realizó en la Steven and Dorothea Green Library de FIU, en Miami, en el marco del V Encuentro de Observatorios Independientes de Cuba. El estudio aborda nueve áreas y combina encuestas, monitoreo ciudadano, observación electoral, análisis económico y financiero, documentación de protestas, seguimiento legislativo e investigaciones sobre derechos humanos.

Entre los datos más relevantes figura que el 89% de los hogares incluidos en la VIII Encuesta de Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) se encuentra en situación de pobreza extrema, mientras el 71% de los consultados afirmó haberse visto obligado a omitir comidas por falta de recursos.

Datos recientes actualizados este 2026 -y presentados en el evento de la FIU- ubican que ya la extrema pobreza en Cuba afecta al 94% de la población.

El deterioro del poder adquisitivo aparece como otro de los ejes del documento. El salario medio oficial de 6.930 pesos cubanos equivalía a finales de 2025 a unos 13 dólares mensuales, tomando como referencia el tipo de cambio informal utilizado en el análisis, mientras las pensiones se situaban en torno a los tres dólares mensuales.

Alimentación, agua y electricidad

Food Monitor Program (FMP), una de las organizaciones que aportó investigaciones al informe, documentó la conexión entre la inseguridad alimentaria y el deterioro de servicios esenciales.

La Encuesta de Seguridad Alimentaria 2025 de FMP señala que el 29,3% de las personas encuestadas se alimenta solamente dos veces al día.

A ello se suma que el 65,95% de los hogares incluidos en la medición sobre acceso al agua se encuentra en situación de inseguridad hídrica: el 38,90% recibe agua de forma intermitente cada dos días, el 24,76% una vez cada tres días o más y el 2,29% carece de conexión a la red pública.

Los apagones tienen igualmente consecuencias directas sobre la alimentación. El 71,24% de los hogares consultados reportó afectaciones para cocinar y conservar alimentos debido a los cortes eléctricos, mientras el 90% depende de la electricidad para cocinar ante las dificultades para acceder a otras fuentes de energía.

FMP estima asimismo que la producción nacional de alimentos se redujo un 67% durante los últimos cinco años y que Cuba depende de las importaciones para alrededor del 80% de los alimentos básicos que consume.

El estudio señala además que las dificultades no se distribuyen de manera uniforme. Comunidades del interior enfrentan mayores problemas de acceso a agua, alimentos y electricidad, mientras los apagones prolongados afectan simultáneamente el bombeo de agua, la refrigeración y la preparación de alimentos.

Récord de protestas durante 2025 El deterioro de las condiciones materiales también coincidió con un fuerte incremento de la conflictividad social.

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​El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró 11.268 protestas, denuncias y declaraciones críticas durante 2025, el mayor volumen documentado desde que estas organizaciones comenzaron a realizar su seguimiento. Diciembre cerró con un máximo de 1.333 expresiones de descontento.

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​Los principales detonantes fueron los apagones, la escasez de alimentos, la inflación, la falta de agua y el deterioro general de los servicios públicos.

Violencia contra las mujeres

El informe incorpora también la documentación realizada por el Observatorio de Género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba.

Durante 2025 fueron verificados 48 feminicidios, y en el 54,2% de los casos analizados no fue posible determinar si habían existido denuncias previas. Las organizaciones alertaron además sobre la ausencia de protocolos obligatorios de alerta pública inmediata ante desapariciones de mujeres y niñas.

Adultos mayores entre los grupos más vulnerables

El Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos (Cuido60) documentó asimismo el deterioro de las condiciones de vida de los adultos mayores.

Cuba cuenta con más de 2,5 millones de personas de 60 años o más, cerca de una cuarta parte de la población. El informe señala que muchos jubilados sobreviven con una pensión mínima de 1.528 CUP (2,9 dólares mensuales), frente a una canasta básica de alimentos estimada independientemente entre 10.000 y 12.000 CUP por persona (aproximadamente 18,8 y 22,5 dólares, respectivamente).

El 82% de los consultados identifica a las personas mayores como el sector más desatendido en el actual contexto de crisis.

El peso económico de GAESA

Otro de los capítulos analiza la concentración de recursos en el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado vinculado a las Fuerzas Armadas.

A partir de balances financieros filtrados y analizados por el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), el informe estima activos corrientes por unos 18.000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 14.500 millones corresponderían a reservas líquidas.

El estudio estima además que los ingresos totales del holding militar equivaldrían a 3,2 veces la recaudación completa del Presupuesto del Estado y que su participación alcanzaría el 34% de las exportaciones totales de bienes y servicios.

Los autores advierten que estos cálculos se realizaron mediante la anualización de balances correspondientes a períodos anteriores, por lo que no representan una fotografía exacta de la liquidez de GAESA al cierre de 2025.