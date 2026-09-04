Hawái se prepara para los posibles efectos del huracán Lowell

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)/GOES muestra el huracán Lowell FOTO DE AFP / NOAA / GOES

Publicado por AFP 4 de septiembre, 2026

Hawái se está preparando para los efectos del huracán Lowell, que podría rozar las islas más occidentales del estado a partir del lunes por la tarde, aunque su trayectoria exacta sigue sin estar clara.

La tormenta pasaba al sur del archipiélago este viernes, pero se prevé que gire hacia el norte durante el fin de semana largo del Día del Trabajo en EEUU, lo que podría situar a las islas de Kauai y Niihau cerca de su centro, según la última previsión del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

"Independientemente de la trayectoria exacta y la intensidad del huracán, existe riesgo de marejada ciclónica, viento y lluvias en algunas zonas de Hawái, especialmente en el condado de Kauai, a principios de la próxima semana", señaló el NHC. El condado abarca ambas islas.

Lowell alcanzó brevemente la categoría 5 a principios de esta semana, pero desde entonces se ha debilitado hasta la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 125 mph (205 km/h), aunque podría volver a intensificarse.

"Tenemos que estar preparados", afirmó el gobernador Josh Green, quien declaró el estado de emergencia en todo el estado para permitir que los condados accedan a fondos y respondan con mayor rapidez.

"Queremos que todo el mundo disponga de provisiones para 14 días; queremos que tengáis agua almacenada", afirmó en las redes sociales.

El Gobierno estatal estaba enviando vehículos para aguas altas y efectivos de la Guardia Nacional por si fuera necesario prestar asistencia.

Lowell es uno de los tres huracanes que se encuentran actualmente en el océano Pacífico, donde un episodio climático de El Niño de intensidad casi récord calienta las aguas.

Karina, a unas 1 000 millas al este de Hawái, se estaba debilitando en el Pacífico Central y se esperaba que se disipara la próxima semana. Marie, a varios cientos de millas al suroeste del extremo sur de Baja California, se desplazaba hacia el noroeste, alejándose de tierra firme.

Hawái aún se está recuperando de los efectos del huracán Lala, que rozó la parte sur de la Isla Grande el mes pasado, trayendo consigo vientos destructivos y graves inundaciones repentinas.

El Niño es la fase de calentamiento de un ciclo natural en el Pacífico tropical conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Se produce cada dos a siete años.

El ENSO favorece la formación de huracanes en el Pacífico tropical, al tiempo que reduce su probabilidad en el Atlántico.

El cambio climático aumenta los efectos meteorológicos globales de El Niño. Una atmósfera más cálida retiene más humedad, por lo que las lluvias asociadas a El Niño pueden volverse más extremas. También reseca los suelos, agravando la sequía allí donde el fenómeno la provoca.