El régimen iraní amenaza con una respuesta "más rápida, más intensa y más dolorosa" si Washington vuelve a atacar

Publicado por Carlos Dominguez 6 de septiembre, 2026

Teherán advirtió este domingo de que no limitará su réplica a una escala similar a la de EEUU, después de un nuevo intercambio de golpes en el Golfo y el Estrecho de Ormuz.

El aviso lo lanzó el presidente del Parlamento del régimen iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, principal interlocutor de Irán en las negociaciones para terminar un conflicto que ya dura seis meses.

"Los estadounidenses deben haber entendido que la era de las respuestas proporcionales ha llegado a su fin", dijo Ghalibaf en un discurso difundido por medios oficiales. "Cualquier agresión contra los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más intensa y más dolorosa".

Misiles contra un portaaviones y un destructor

El último ciclo de violencia empezó el sábado. Según informó AFP, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) denunció que Irán disparó sin éxito contra un portaaviones y un destructor estadounidenses. La Guardia Revolucionaria sostuvo, en cambio, que ambos buques "sufrieron daños" y se vieron "obligados a retirarse". Washington insiste en que las naves evadieron el ataque y que no hubo bajas.

La respuesta estadounidense no se dirigió contra unidades de combate, sino contra el tráfico petrolero vinculado a la Guardia Revolucionaria. Centcom dijo haber inutilizado de forma permanente los petroleros M/T Downy, frente a la isla de Jarg, y M/T Stark 1, cerca de Yask, y haber destruido el M/T Kylo, vacío, en el golfo de Omán, después de ordenar a la tripulación que abandonara el barco.

Imágenes publicadas por el mando militar muestran explosiones e incendios a bordo. Según Estados Unidos, los tres buques formaban parte de una "red en la sombra" de miles de millones de dólares que financia a la Guardia y a sus aliados regionales.

El almirante Brad Cooper, jefe de Centcom, resumió la lógica de Washington: "Si disparan a dos de nuestros barcos, impondremos un coste económico aún mayor: eliminar tres de los suyos".

La televisión oficial iraní precisó que uno de los petroleros golpeados por Estados Unidos iba vacío y otro transportaba crudo; las tripulaciones llegaron a tierra en botes salvavidas. Un corresponsal en Jarg dijo que el ataque allí no causó víctimas. El Ministerio de Exteriores iraní denunció las acciones estadounidenses como "ilegales y agresivas".

Irán replica en Ormuz y dice haber atacado un dron naval

Irán replicó de inmediato. La Guardia Revolucionaria afirmó haber atacado "tres petroleros en la ruta no autorizada del Estrecho de Ormuz y tres embarcaciones afiliadas a Estados Unidos en otras zonas", y advirtió a los mercantes de que no intenten cruzar el paso por trayectos no aprobados por Teherán.

En la madrugada del domingo, según la televisión estatal del régimen, también atacó un dron naval estadounidense que intentaba entrar en el estrecho.