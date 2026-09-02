Trump ya tiene su propia moneda de un dólar: así es la nueva pieza y esto cuesta

Publicado por Diane Hernández 2 de septiembre, 2026

La imagen de Donald Trump ya forma parte oficialmente de una moneda de curso legal estadounidense. La Casa de la Moneda puso a la venta este 2 de septiembre los primeros productos numismáticos que contienen una moneda de un dólar diseñada con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos.

La emisión forma parte de las modificaciones especiales que la Casa de la Moneda está realizando durante 2026 para celebrar los 250 años de la nación.

El rostro de Trump, en el anverso

El anverso de la moneda presenta un retrato del presidente Donald J. Trump, acompañado de las inscripciones 'LIBERTY', 'IN GOD WE TRUST' y '1776 ~ 2026'.

El diseño fue realizado por Joseph Menna, jefe grabador de la Casa de la Moneda, a partir de una fotografía oficial de Trump tomada por el fotógrafo de la Casa Blanca Daniel Torok.

En el reverso aparece el Sello Presidencial de Estados Unidos: el águila con una rama de olivo y un conjunto de flechas, el escudo sobre su pecho y el lema 'E PLURIBUS UNUM' en una cinta.

El número “250” aparece integrado en el escudo como referencia directa al aniversario que Estados Unidos celebra en 2026. También aparecen las inscripciones “UNITED STATES OF AMERICA” y “ONE DOLLAR”.

Una moneda de un dólar que todavía no circula normalmente

Aunque la moneda tiene un acabado denominado 'circulating finish', existe una diferencia importante entre su disponibilidad para coleccionistas y su circulación general.

Las piezas fueron acuñadas en la Casa de la Moneda de Filadelfia, no llevan marca de ceca y nunca han sido puestas previamente en circulación. Sin embargo, la institución confirma que son monedas de curso legal y que pueden utilizarse para realizar pagos.

La propia Casa de la Moneda contempla que estas monedas sean posteriormente liberadas a la circulación durante 2026.

¿Cuánto cuesta?

Por ahora, quienes quieran adquirirlas directamente a través de la Casa de la Moneda pueden hacerlo en dos formatos:

Rollo de 25 monedas: 61 dólares .

. Bolsa de 100 monedas: 154,50 dólares.

El precio de los productos es superior al valor nominal de las monedas porque se trata de productos vendidos directamente a coleccionistas por la Casa de la Moneda. El valor facial de las piezas, individualmente, continúa siendo de un dólar.

La Casa estableció además un límite inicial de dos productos por hogar. Según la institución, esta restricción permanecerá vigente hasta las 2:00 p. m. ET del jueves 3 de septiembre.

Una edición especial acuñada el 4 de julio Uno de los elementos que podría convertir determinadas piezas en objetos especialmente buscados por los coleccionistas es una edición especial.

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​La Casa de la Moneda produjo 250.000 monedas el 4 de julio de 2026, precisamente durante la celebración del Día de la Independencia. Estas piezas incorporan una marca especial con la referencia 'July 4th' y fueron acuñadas en Filadelfia.

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​La particularidad es que no se venden por separado: las 250.000 monedas especiales fueron distribuidas aleatoriamente dentro de los rollos y bolsas ofrecidos por la Casa de la Moneda.

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​Eso significa que un comprador puede adquirir un rollo o una bolsa y encontrar, de manera aleatoria, una de estas monedas acuñadas el 4 de julio.

¿De qué está hecha?

La nueva moneda mantiene la composición utilizada para este tipo de moneda estadounidense. Está fabricada con una aleación compuesta por:

88,5 % de cobre

6 % de zinc

3,5 % de manganeso

2 % de níquel

Tiene un peso de 8,10 gramos, un diámetro de 26,49 milímetros y un grosor de aproximadamente 2 milímetros.

Su borde es liso y no presenta marca de ceca.

Una moneda histórica para el coleccionismo

La aparición de Trump en el dólar tiene además una relevancia numismática particular. El programa de 2026 modifica temporalmente el diseño de varias denominaciones estadounidenses con motivo del 250 aniversario.

El dólar con el retrato de Trump forma parte de ese programa junto con nuevos diseños especiales para monedas de diez centavos, cuartos de dólar y medio dólar.

La moneda se convierte así en una pieza singular dentro de la historia reciente de la numismática estadounidense: un dólar de curso legal, acuñado por la Casa de la Moneda, con el retrato del presidente en ejercicio y creado específicamente para el 250 aniversario de la nación.