US Open: Zverev vuelve a sufrir, pero completa el pleno de favoritos clasificados

Publicado por Israel Duro 4 de septiembre, 2026

Alexander Zverev, primer cabeza tras la baja de Jannik Sinner, volvió a sufrir un calvario para seguir vivo en el US Open en un partido que volvió a terminar de madrugrada. En el lado femenino, Coco Gauff, Iga Swiatek y Elena Rybakina mantuvieron el rumbo fijo hacia el deseado trono de Aryna Sabalenka.

El alemán necesitó superar otra vez las cuatro horas de juego para doblegar al francés Quentin Halys, número 52 de la ATP. Zverev se sacó la camiseta de puro desahogo cuando selló el triunfo a las 02:15 de la madrugada de Nueva York por marcador de 6-4, 4-6, 7-6 (7/3), 6-7 (3/7) y 6-3.

"Para esto voy al gimnasio, para esto voy a la pista, para esto entreno. Para poder salir airoso de estos momentos difíciles", dijo en declaraciones recogidas por AFP sobre su maratónico triunfo. "Gané, eso es lo importante", subrayó.

"De momento, estoy en la tercera ronda"

El germano, que también necesitó cinco sets en el debut ante Lorenzo Sonego, se encalló ante un rival sin ninguna victoria frente a miembros del top-20 mundial en Grand Slams.

El alemán sigue sin encontrar su tenis en esta gira de pista rápida norteamericana, en la que se presentaba a priori como el rival a batir por la baja de Jannik Sinner y las dudas sobre los posibles problemas físicos de Carlos Alcaraz tras cuatro meses parado por una lesión de muñeca.

En Nueva York acumula ya nueve horas y 26 minutos de juego en sus piernas en sólo dos de las siete rondas. "Espero jugar mejor en algún punto, pero de momento estoy en la tercera ronda", afirmó el número dos mundial.

Su siguiente obstáculo será el chileno Alejandro Tabilo, al que batió en el debut del año pasado.

Tan sólo Alcaraz y Zverev siguen vivos de los 5 primeros de la ATP

En Flushing Meadows, donde el clima dio por fin una tregua, continuó la lluvia de eliminaciones entre los diez jugadores mejor sembrado. Al derrumbe el domingo de Novak Djokovic, cuarto cabeza de serie, le siguió este jueves el de Felix Auger-Aliassime, tercero.

El canadiense, dos veces semifinalista del torneo, fue arrollado por el ruso Karen Khachanov por 6-7, 6-3, 6-2 y 6-2 en un duelo en el que colapsó físicamente. "Simplemente no podía sentirme bien, estaba mareado, veía puntitos y no lograba recuperarme. Pensé que quizá se me pasaría, pero no fue así", explicó ante la prensa.

Tras Auger-Aliassime, el siguiente en tomar la salida fue el sexto cabeza de serie, Alex de Miñaur a manos del neerlandés Botic van de Zandschulp. De esta forma los únicos integrantes del top-5 de la ATP que siguen con vida son Zverev y el español Alcaraz, defensor del título.

Sentido aadiós a Gael Monfils

La afición del Abierto de Estados Unidos le dedicó una sentida despedida al francés Gaël Monfils, de 40 años, tras su derrota ante el local Tien, de 20. El carismático jugador galo, que colgará la raqueta en el Masters 1000 de París, consiguió sortear el debut pero sus piernas no resistieron ante Tien, que venció por 6-3, 6-4 y 6-3.

De esta forma concluyeron dos décadas de trayectoria de Monfils en los torneos de Grand Slam. "Son mi segundo público favorito, después de París, obviamente. Ha sido un absoluto honor jugar ante ustedes", agradeció Monfils, que avanzó que su próxima aventura será en el mundo de las finanzas.

Gauff doblega a Badosa

En la rama femenina, la gran esperanza local, Coco Gauff, venció a la española Paula Badosa en uno de los mejores partidos de esta edición. La estrella local, cuarta del ránking mundial, salió vencedora por 6-4 y 7-6 (7/5) ante una rival de segunda ronda inusualmente dura.

Badosa, neoyorquina de nacimiento, mostró su excepcional nivel cuando le respetan las lesiones. "Paula es muy dura. No es una jugadora a la que quieras ver en segunda ronda.", dijo Gauff de la ex número dos mundial.

Nueva clase magistral de Swiatek

Anteriormente, otra de las candidatas, la polaca Iga Swiatek dictó otra clase magistral ante la argentina Nadia Podoroska por 6-3 y 6-2.

Swiatek y Podoroska solo se habían enfrentado en una única pero memorable ocasión, las semifinales de Roland Garros en 2020. En París la argentina fue la gran revelación, arrancando el certamen desde el puesto 131 del mundo, y la polaca alzó su primera corona de Grand Slam.

Rybakina, a tres escalones de la cima

En su turno la kazaja Rybakina, número dos mundial, se deshizo de la española Jessica Bouzas por 6-2 y 6-4 en 68 minutos. Rybakina sólo necesita tres victorias más para desbancar a Aryna Sabalenka del liderato de la WTA, para lo que requiere avanzar hasta las semifinales.

Con su siguiente rival, la ucraniana Yuliia Starodubtseva, tiene además cuentas pendientes ya que fue quien la descabalgó en mayo en la segunda ronda de Roland Garros.