El USDA levanta las restricciones en dos zonas de Texas tras contener el gusano barrenador
Con el levantamiento de las restricciones, los animales ubicados en esas áreas dejarán de estar sujetos a las medidas especiales de movimiento impuestas específicamente por la presencia del parásito, aunque continuarán vigentes otros requisitos sanitarios.
El Departamento de Agricultura (USDA) levantó las restricciones sanitarias en dos zonas de Texas que habían sido declaradas afectadas por el gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito que representa una seria amenaza para el ganado y otros animales de sangre caliente.
La decisión, anunciada por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), afecta áreas de los condados de La Salle y Webb, así como partes de Gillespie, Kerr y Kimble. Las autoridades determinaron que estas zonas cumplían las condiciones necesarias para ser liberadas tras las labores de vigilancia y control.
Animales libres de medidas especiales
Con el levantamiento de las restricciones, los animales ubicados en esas áreas dejarán de estar sujetos a las medidas especiales de movimiento impuestas específicamente por la presencia del parásito, aunque continuarán vigentes otros requisitos sanitarios.
El gusano barrenador del Nuevo Mundo, conocido científicamente como Cochliomyia hominivorax, afecta a animales de sangre caliente porque sus larvas se alimentan de tejido vivo. El USDA considera que representa una amenaza importante para la ganadería y la fauna silvestre, aunque asegura que el riesgo actual para las personas y los animales en Estados Unidos sigue siendo bajo.
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Texas continúa siendo el principal foco de vigilancia
La liberación de estas dos zonas representa un avance en la respuesta contra el brote, pero no supone el fin de la alerta. Las autoridades estadounidenses mantienen otras áreas bajo vigilancia y restricciones mientras continúa la lucha para contener y erradicar el parásito.