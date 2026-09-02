Edouard se debilita en Texas y deja riesgo de inundaciones mientras el calor extremo sigue en el centro y el este del país

Publicado por Carlos Dominguez 2 de septiembre, 2026

Septiembre arranca con un panorama meteorológico contrastado. La tormenta tropical Edouard ya tocó tierra el martes por la tarde cerca de Johnson Bayou, en el suroeste de Luisiana. Durante la noche se debilitó a depresión tropical y, según los boletines de esta mañana, se sitúa tierra adentro en el sureste de Texas, con vientos de unos 35 mph.

En el resto del país, un frente estacionario mantiene el riesgo de lluvias torrenciales y tormentas fuertes desde los Grandes Lagos hasta el Mid-Atlantic, el noroeste del Pacífico recibe aire más fresco y el centro y el sur del país siguen bajo un calor de final de verano.

Edouard se degrada y el peligro pasa del viento a las inundaciones

Edouard tocó tierra el martes cerca de Johnson Bayou, Luisiana, con vientos sostenidos de unas 60 mph. En las horas siguientes se adentró hacia el noroeste, cruzó hacia el sureste de Texas y se debilitó a depresión tropical durante la noche. Según los boletines de esta mañana, se sitúa tierra adentro en el sureste de Texas, con vientos de unas 35 mph. Se espera que se degrade a baja remanente en la tarde-noche del miércoles y se disipe durante el jueves.

Las condiciones de tormenta tropical en la costa ya han remitido. Lo que queda es un episodio de lluvias intensas a lo largo de su trayectoria: un corredor estrecho de 3 a 6 pulgadas, con máximos locales de hasta 9 pulgadas desde la costa alta de Texas hacia el interior del este-centro del estado. En el suroeste de Luisiana las cantidades serían menores, entre 2 y 4 pulgadas.

El Weather Prediction Center mantiene un riesgo de lluvias excesivas a lo largo de ese corredor. Hay amenaza de inundaciones repentinas, sobre todo en zonas urbanas y de poca pendiente, y no se descartan crecidas en ríos.

Miles de clientes siguen sin electricidad en el sureste de Texas La tormenta tropical Edouard dejó a decenas de miles de clientes sin electricidad en el sureste de Texas tras tocar tierra el martes por la tarde. Entergy Texas cifró en casi 70.000 los clientes sin suministro en su zona a las 7:15 pm del martes y desplegó más de 1.500 recursos en campo. Los agregadores de cortes situaron el pico nocturno por encima de 75.000 en todo el estado. En el condado de Jefferson, que incluye Beaumont, había unos 32.000 hogares y negocios sin luz de madrugada; esta mañana el recuento ronda los 30.000 y Entergy sigue por encima de 58.000, según poweroutage.com.



Entergy Texas activó su centro de operaciones de emergencia. Frank Shannon, vicepresidente de Fiabilidad, dijo que las cuadrillas evalúan daños, reparan líneas y restablecen el servicio "tan pronto como sea seguro". Los cortes se produjeron por la combinación de vientos fuertes, lluvias torrenciales e inundaciones, que derribaron árboles y tendido eléctrico y complicaron las reparaciones.



Con Edouard ya degradado a depresión y desplazándose tierra adentro, se espera que los apagones vayan bajando a lo largo del miércoles, aunque la restauración completa puede alargarse en las zonas más afectadas por inundaciones y daños en la red.

Lluvias repetidas y riesgo de tormentas severas en Grandes Lagos y Mid-Atlantic

Un sistema de bajas presiones situado sobre el sur de Canadá empuja un frente hacia el este a través de los Grandes Lagos. De ese sistema se extiende un frente estacionario hacia el sureste que mantiene un corredor de chubascos y tormentas embebidas desde el sur de los Grandes Lagos hasta el norte del Mid-Atlantic. En esa zona se esperan rondas repetidas de precipitación durante un par de días, con riesgo de lluvias excesivas y tiempo severo que se desplazará gradualmente hacia el sur y se adentrará más en el Mid-Atlantic el jueves.

Más al oeste, en las llanuras del norte-centro, también se prevén nuevas rondas de tormentas asociadas a un frente ondulado y a una onda de baja presión. Esas celdas se moverán de oeste a este hacia el alto Medio Oeste, con amenaza de tormentas severas el miércoles en el norte-centro de Montana.

El noroeste se enfría y el monzón avanza hacia Arizona y Nuevo México

Una vaguada en altura relativamente profunda para finales de verano penetrará en el noroeste del Pacífico y llevará tiempo inestable hacia el interior del Intermountain West. En las zonas altas del sur de Oregón no se descartan temperaturas bajo cero el jueves por la mañana. En las cordilleras costeras pueden caer un par de pulgadas de lluvia, con cantidades menores en los valles.

Al mismo tiempo, esa vaguada ayudará a arrastrar el siguiente pulso de humedad monzónica desde México hacia Arizona y Nuevo México el jueves. El Weather Prediction Center ha señalado un riesgo ligero de lluvias excesivas en el sur de Arizona ese día.

El calor se mantiene y se extiende hacia el este

En contraste con el enfriamiento del noroeste, el calor de finales de verano sigue presente en las llanuras centrales, con máximas que superan los 100 °F. Ese calor se irá extendiendo hacia el este. El miércoles por la tarde se esperan máximas 90 a 100 °F en el interior del Mid-Atlantic.

Hay avisos de calor vigentes en gran parte del centro-este del país, el Deep South y tramos del Mid-Atlantic. En el valle medio del Mississippi hay advertencias de calor excesivo, con índices de calor que pueden alcanzar 110 °F durante el día. Varias oficinas locales han prorrogado o activado avisos de calor para este miércoles y, en algunos casos, hasta el viernes.