Dos trabajadores atrapados en un túnel fueron rescatados en un "milagro" en Nepal

Imagen de uno de los rescatados en Nepal AFP.

Publicado por Williams Perdomo 4 de septiembre, 2026

Este viernes, dos trabajadores de una central hidroeléctrica fueron rescatados con vida de un túnel sepultado por escombros en Nepal, un raro rayo de esperanza en el décimo día de las labores de rescate tras las catastróficas inundaciones del Himalaya.

Los rescatistas aplaudieron cuando un hombre fue sacado a través de una abertura fangosa, según mostró un video difundido por el Ministerio de Energía. Los rescatistas lo ayudaron a ponerse de pie y, posteriormente, los paramédicos lo llevaron a cuestas, mientras él levantaba la mano al ser conducido hacia un helicóptero.

Una fotografía mostraba al segundo hombre cubierto de barro, con las manos juntas en señal de oración, mientras los rescatistas lo transportaban en una camilla.

"¡Mientras haya aliento, hay esperanza!", declaró el ministro de Energía, Biraj Bhakta Shrestha, en un comunicado.

"Las operaciones de rescate continúan en todos los túneles afectados. Que sigan los esfuerzos y las oraciones de todos. No hemos perdido la esperanza", agregó.

Los equipos de rescate lo calificaron de "milagro" tras el derrumbe de glaciares y montañas ocurrido el 26 de agosto en la frontera entre China y Nepal, que ha dejado al menos 1.280 muertos y más de 5.500 desaparecidos.

"Estoy muy feliz, mi corazón se siente más ligero", dijo a la AFP Amir Maharjan, hermano del trabajador rescatado Kabir Maharjan.

Los hombres, ambos nepalíes, fueron identificados por el ministro del Interior, Sudan Gurung, como Sanjay Shah, de 30 años, capataz mecánico, y Maharjan, de 45 años, supervisor mecánico.

La oficina del primer ministro informó que Shah se encontraba en "estado estable" y que Maharjan estaba en cuidados intensivos.

"Es un milagro"

Lakshmi Naini, quien afirmó que Maharjan es su cuñado, esperó a las afueras de un hospital en Katmandú, adonde fue trasladado de urgencia en helicóptero.

"¡Es un milagro! Estoy muy feliz", declaró a la AFP. "Me enteré de que está vivo a través de las redes sociales y no podía creerlo".

"No tengo palabras para expresar lo que siento", dijo otro familiar, Shyam Maharjan, de 45 años.

Los dos se encontraban entre los cientos de trabajadores de centrales hidroeléctricas que habían estado desaparecidos desde que una avalancha de lodo y escombros arrasó la región el 26 de agosto tras un enorme derrumbe de glaciares y rocas en una montaña en la frontera entre China y Nepal.