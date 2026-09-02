Hunter Biden asegura que es “48,6% gay” durante una entrevista

Publicado por Williams Perdomo 2 de septiembre, 2026

Hunter Biden, hijo del expresidente estadounidense Joe Biden, aseguró que es “48,6% gay” durante una entrevista en un podcast en la que habló sobre su sexualidad.

Según informó The New York Post, Biden, de 56 años y casado con Melissa Cohen, hizo estas declaraciones durante un episodio del Luke Beasley Show publicado el 16 de agosto. El presentador le preguntó directamente si era gay, a lo que respondió: “Solo un poco”.

Beasley le preguntó entonces si era “más o menos del 50%” gay. Biden respondió: “48,6%”.

Durante la entrevista, el presentador también le preguntó si sería su tipo. Biden respondió que, si fuera gay, su tipo sería “un poco más masculino”. Posteriormente, Beasley le mostró una imagen generada con inteligencia artificial en la que ambos aparecían abrazados.

Biden bromeó entonces sobre el episodio y afirmó que se encontraba “en un estupor” en aquella época, en referencia a sus años de consumo de sustancias, antes de alcanzar la sobriedad en 2019.

Más adelante, Hunter Biden volvió a abordar la cuestión y dijo que quizá retiraba el “48,5%”. Después bromeó con que su “gaydom” había bajado un punto porcentual, hasta el 47%. Al final de la entrevista, de casi 90 minutos, volvió a situarlo en el 48,5%.

Hunter Biden se casó con Melissa Cohen en 2019, seis días después de conocerse. Anteriormente estuvo casado con Kathleen Buhle, con quien tiene tres hijas. La pareja se divorció en 2017.