Minneapolis: un tiroteo en el centro de la ciudad deja 3 muertos, incluido el presunto autor, y varios policías entre los heridos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 2 de septiembre, 2026

Un tiroteo ocurrido el miércoles en el centro de Minneapolis dejó un saldo de tres personas fallecidas y al menos cuatro heridas, entre ellas tres agentes de policía, según confirmaron las autoridades locales. El presunto responsable del ataque se encuentra entre los fallecidos, aunque hasta el momento no se ha determinado con certeza cómo murió.

El sargento Garrett Parten, del Departamento de Policía de Minneapolis, señaló en una conferencia de prensa que ese punto todavía forma parte de la investigación en curso. Las autoridades confirmaron que el hecho dejó "múltiples víctimas", incluidos los tres oficiales heridos, y que estos habrían recibido disparos en la espinilla y el abdomen, según fuentes citadas por Fox News.

El Hennepin Healthcare Medical Center informó que recibió a siete pacientes provenientes del lugar del ataque, de los cuales tres, con heridas de bala, debieron ser intervenidos quirúrgicamente.

El episodio motivó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en la zona. El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, confirmó en redes sociales que su equipo de seguridad pública estaba respondiendo al hecho: “Funcionarios estatales se encuentran en el lugar para apoyar a las fuerzas del orden locales, y compartiremos más información a medida que esté disponible".

También se sumaron agentes del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), con sede en la cercana ciudad de Saint Paul, mientras que el director del FBI, Kash Patel, aseguró que la agencia federal está al tanto del caso y dispuesta a colaborar con los recursos que hagan falta.

El hecho generó una ola de reacciones entre distintos funcionarios y candidatos políticos del estado. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, calificó lo ocurrido como "horrible" y expresó su respaldo a las fuerzas del orden que respondieron al ataque. La Orden Fraternal de la Policía de Minnesota, por su parte, confirmó que dos de sus oficiales fueron baleados mientras respondían al llamado, y envió su acompañamiento a los heridos y sus familias.

También se pronunciaron los candidatos que compiten por la gobernación del estado. La demócrata Amy Klobuchar dijo haber hablado con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, sobre lo sucedido, mientras que su rival republicana, la presidenta de la Cámara estatal, Lisa Demuth, agradeció la respuesta de los agentes de seguridad. La representante progresista Ilhan Omar también expresó su solidaridad con las familias afectadas.

La Universidad de St. Thomas, cuyo campus se encuentra cerca del lugar del ataque, confirmó que activó un confinamiento preventivo en sus instalaciones de Minneapolis. Horas más tarde, las autoridades de la ciudad informaron que la zona ya se encontraba asegurada y que no existía ninguna amenaza adicional para la población.